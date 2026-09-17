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«Ми страшенно сумуватимемо». Барак Обама повідомив про смерть члена родини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Санні прожила у родині Барака Обами 13 років
фото: Іnstagram.com/barackobama

Барак Обама поділився кадрами домашньої улюблениці 

Експрезидент Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці, собаки Санні. Обама поділився зворушливою розповіддю про чотирилапу в Іnstagram, пише «Главком».

Барак Обама з дружиною Мішель Обамою взяли Санні до своєї родини на початку його другого президентського терміну, зокрема він почався у 2013 році. За словами Барака Обами, вони одразу полюбили Санні, собака стала частиною їхньої родини.

Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці
Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці
фото: Іnstagram.com/barackobama

«Учора ми втратили дорогу серцю членкиню нашої родини. Ми взяли Санні на початку нашого другого терміну в Білому домі, і всі ми, включно з нашим першим собакою Бо, одразу її полюбили. Нам також було важко за нею встигати, адже Санні була справжньою стихією. Атлетична й сповнена невичерпної енергії, вона перестрибувала через живопліт на Південній галявині так, ніби його взагалі не існувало, ганяючись за білками, птахами та всім, що рухалося», – пригадав він.

У Барака Обами померла собака Санні
У Барака Обами померла собака Санні
фото: Іnstagram.com/barackobama

Обама зазначив, що Санні любила увагу господарів та була терплячою до дітей політика Саши та Малії Обами, які у дитинстві докучали Санні. Також господар пригадав, як його улюблениця допомагала йому в роботі. «І якщо шлях до серця Бо зазвичай пролягав через ласощі, то Санні більше подобалося, коли ми бігали разом із нею, валялися з нею на підлозі або гладили її животик стільки, скільки були готові. Вона любила дівчат, навіть коли вони докучали їй, поки вона дрімала. Вона любила нашу команду й часто ходила за її членами, допомагаючи їм у роботі», – зазначив Обама.

Санні прожила у родині Барака Обами 13 років
Санні прожила у родині Барака Обами 13 років
фото: Іnstagram.com/barackobama

Санні була породи португальський водяний собака та прожила із сім'єю Обам 13 років. Експрезидент зізнався, що з родиною сумуватиме за Санні. У сімʼї залишився один пес Бо. 

«Але для нашої родини вона була практично ідеальною, і протягом тринадцяти років була поруч із нами: завжди віддана, завжди ласкава, завжди готова до пригод, залишаючись енергійною та прекрасною до самого кінця. Ми страшенно за нею сумуватимемо й уявляємо, що тепер вона зі своїм старшим братом, стежить за тим, щоб із ним усе було гаразд», – резюмував Барак Обама.

Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці
Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці
фото: Іnstagram.com/barackobama

Нагадаємо, у мера Дніпра Бориса Філатова помер домашній улюбленець – англійський мастиф Абу. У собаки не витримало серце. Абу був його «альтер-его». Нещодавно у мера Дніпра Бориса Філатова зʼявився новий друг. Міський голова розповів, як зустрів товариша, який усе ламав, крав та трощив у його будинку. Для Філатова, рішення знову взяти собаку «було невимовно важким». За словами Філатова, він вже полюбив свого улюбленця, а той його – ні. 

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Теги: Барак Обама Мішель Обама тварини смерть фото

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