«Ми страшенно сумуватимемо». Барак Обама повідомив про смерть члена родини
Барак Обама поділився кадрами домашньої улюблениці
Експрезидент Барак Обама повідомив про смерть домашньої улюблениці, собаки Санні. Обама поділився зворушливою розповіддю про чотирилапу в Іnstagram, пише «Главком».
Барак Обама з дружиною Мішель Обамою взяли Санні до своєї родини на початку його другого президентського терміну, зокрема він почався у 2013 році. За словами Барака Обами, вони одразу полюбили Санні, собака стала частиною їхньої родини.
«Учора ми втратили дорогу серцю членкиню нашої родини. Ми взяли Санні на початку нашого другого терміну в Білому домі, і всі ми, включно з нашим першим собакою Бо, одразу її полюбили. Нам також було важко за нею встигати, адже Санні була справжньою стихією. Атлетична й сповнена невичерпної енергії, вона перестрибувала через живопліт на Південній галявині так, ніби його взагалі не існувало, ганяючись за білками, птахами та всім, що рухалося», – пригадав він.
Обама зазначив, що Санні любила увагу господарів та була терплячою до дітей політика Саши та Малії Обами, які у дитинстві докучали Санні. Також господар пригадав, як його улюблениця допомагала йому в роботі. «І якщо шлях до серця Бо зазвичай пролягав через ласощі, то Санні більше подобалося, коли ми бігали разом із нею, валялися з нею на підлозі або гладили її животик стільки, скільки були готові. Вона любила дівчат, навіть коли вони докучали їй, поки вона дрімала. Вона любила нашу команду й часто ходила за її членами, допомагаючи їм у роботі», – зазначив Обама.
Санні була породи португальський водяний собака та прожила із сім'єю Обам 13 років. Експрезидент зізнався, що з родиною сумуватиме за Санні. У сімʼї залишився один пес Бо.
«Але для нашої родини вона була практично ідеальною, і протягом тринадцяти років була поруч із нами: завжди віддана, завжди ласкава, завжди готова до пригод, залишаючись енергійною та прекрасною до самого кінця. Ми страшенно за нею сумуватимемо й уявляємо, що тепер вона зі своїм старшим братом, стежить за тим, щоб із ним усе було гаразд», – резюмував Барак Обама.
Нагадаємо, у мера Дніпра Бориса Філатова помер домашній улюбленець – англійський мастиф Абу. У собаки не витримало серце. Абу був його «альтер-его». Нещодавно у мера Дніпра Бориса Філатова зʼявився новий друг. Міський голова розповів, як зустрів товариша, який усе ламав, крав та трощив у його будинку. Для Філатова, рішення знову взяти собаку «було невимовно важким». За словами Філатова, він вже полюбив свого улюбленця, а той його – ні.
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