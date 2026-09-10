«Злопам'ятний та дуже хитрий». Борис Філатов розповів про нового друга

Новий пес Бориса Філатова приїхав до нього з Харкова

У мера Дніпра Бориса Філатова зʼявився новий друг. Міський голова розповів, як зустрів товариша, який усе ламав, крав та трощив у його будинку. Про це пише «Главком» із посиланням на допис мера у Facebook.

Рік тому пішов з життя найближчий друг Бориса Філатова, його домашній улюбленець, пес Абу породи англійський мастиф Абу. У нього не витримало серце. Тоді мер заявив, що рік ще точно не захоче заводити нового собаку. Однак в його родині все ж зʼявився чотирилапий, собаку мер отримав у подарунок.. За словами Філатова, рішення знову взяти собаку «було невимовно важким».

Борис Філатов втратив домашнього улюбленця фото: Borys Filatov /Facebook

«Якщо відверто, то я, мабуть, так би й не наважився на цей вчинок, аби не… генерали. Грізні дядьки, страшні для ворога, проте добрі до друзів, сказали: «Альбертичу, видно, як Ви мучитесь. Тому цуценя – це подарунок. А ще – це наказ». І Він приїхав. Із Харкова. Мій кане-корсо. Відтоді жодної миті мені не було нудно», – зауважив він.

фото: Borys Filatov /Facebook

Новий пес Бориса Філатова постійно втрапляв в різні ситуації, зокрема й у лікарню, бо наївся камінців, а згодом скуштував пластмасову пробку. Крім того, пес постійно проявляв свій характер та створював хаос у будинку Філатова.

«Він усе ламав, потрошив і гриз. Він крав усе, що погано лежить. Він хапав зубами ножі з кухні. Навіть перекинув на себе окріп (я встиг його врятувати останньої секунди). А ще він спускався сходами з другого поверху, сидячи верхи на валізі! Іноді мені здавалося, що він зведе мене з розуму. Що він «людина в чорному», такий собі агент спецслужб, чия секретна місія – відправити мене в будинок для божевільних. Адже він – справжній італієць. Темпераментний, емоційний, творчий, злопам'ятний та дуже хитрий. Той, що полюбляє їсти та гучно «балакати». Хто обожнює близьких, але залишається недовірливим до чужих» , – поділився міський голова.

фото: Borys Filatov /Facebook

Нового собаку звуть Бамбіно, що в перекладі з італійської мови Малюк. Господар його називає Масяній. За словами Філатова, він вже полюбив свого улюбленця, а той його – ні. «Щодня Масяній стає все більше схожим на Абу. Так само сидить «на ручках», качається на спині, пʼє з калюж і дедалі помітніше набуває тигрового забарвлення», – написав він.

Нагадаємо, Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть домашнього улюбленця – англійського мастифа Абу. У собаки не витримало серце. За словами Філатова, Абу помер вночі. Політик заявив, що собака був його «альтер-его». Як розповідав міський голова Дніпра, собаку йому подарував тодішній мер Кропивницького, а нині керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, попри усіх людей з сімʼї собака обрав саме його та не відходив ні на крок.