Олег Ляшко показав своїх найкращих друзів

На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко часто публікує фото з собаками та котами на фронті

Колишній нардеп не вперше ділиться у соцмережах світлинами з собаками

Колишній народний депутат України, нині військовий Олег Ляшко поділився світлиною з «найкращими друзями» на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

Олег Ляшко опублікував фото, де він сидить поруч із собаками, яких, схоже, пустили до військових зігрітися. Одну із собак на фото Олег Ляшко гладить. Своє фото із чотирилапими екснардеп підписав: «З найкращими друзями».

Раніше Ляшко опублікував ще одне фото собаки, якого він називає своїм «фронтовим другом» та звернувся до підписників, аби знайти знайти його, бо той загубився.

«У районі Лимана-Словʼянська загубився мій фронтовий друг. Звати Бім. Допоможіть знайти. Всім дякую», – написав колишній народний депутат України.

На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко доволі часто публікує фото з собаками та котами з фронту.

До Збройних Сил України Олег Ляшко долучився у жовтні 2022 року. Тоді колишній політик поділився відеозаписом складання присяги у своїх соцмережах.

Згодом стало відомо про те, що колишнього народного депутата Олега Ляшка взяли на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

Також повідомлялося про те, як Олег Ляшко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і дорікнув українцям. Колишній народний депутат та військовослужбовець Олег Ляшко записав відео, в якому звернувся до українців та звинуватив їх у купівлі дорогих автомобілів під час війни.