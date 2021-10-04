Нет лучшего помощника, чем домашние питомцы. Подборка трогательных моментов

И на кухне поможет, и посмотрит в окошко или дети нормально в школьный автобус сели

Дом – это не только стены и крыша. Дом становится уютным жильем, когда живущие в нем прилагают все усилия по его благоустройству. Уточняем – все усилия и все живущие, включая домашнее зверье. Потому что когда один наводит уборку, а другой бока отлеживает, это не дело. К счастью, питомцы сами все понимают и активно нам помогают!

Если надо, они и в очереди постоят, и чемодан распаковать помогут. Не верите? Ну тогда смотрите.

«Она не знает, как подуть на поврежденный пальчик, но прекрасно утешает!», «У Райли талант, он умеет отыскать все носки, поэтому во время стирки ничего не теряется», «Мы рады, что у нас есть эта мохнатая нянька, очень упрощает заботу о младенце», «А мы еще сомневались, стоит ли брать собаку из приюта», «Он посетил все занятия и прослушал все курсы вместе со мной. Наверное, теперь он самый образованный пес в мире!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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