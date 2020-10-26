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    Курьез

    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек

    • Розсилка
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек

    «Дизайнера этой куклы надо привлечь к ответственности», - комментируют фото пользователи сети

     Разглядывая полки с детскими товарами, мы надеемся увидеть интересные, красивые и полезные игрушки, которые захочется подарить своим детям. Но зачастую бывает так, что ассортимент, предназначенный для самых маленьких членов общества, шокирует, веселит и приводит в замешательство даже взрослых.

    Интернет-пользователи поделились фотографиями нелепых игрушек, создатели которых были явно не в себе.

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    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек
    О чем думали создатели? Курьезные фото самых нелепых детских игрушек

    «Так и слышу, как дизайнер постоянно хихикал, создавая эти ножницы», «Йода мастер устал очень», «Троянский конь по версии китайских дизайнеров», «К сожалению, это детский воздушный шарик», Когда художник устал рисовать», «Дизайнера этой куклы надо привлечь к ответственности», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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