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    Курьез

    Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть

    • Розсилка
    Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть

    Фотографии увидел родственник Тары, который решил рассказать об этих кадрах отцу девушки

    Отец 19-летней девушки, которая показала в соцсетях откровенные фотографии, остроумно отреагировал на ее публикации. Его чувство юмора оценила не только дочь, но и сотни тысяч интернет-пользователей.

    Все началось с того, что в начале ноября Тара Рейли, которая и раньше выкладывала в Instagram смелые фотографии в миниатюрных шортах и бюстгальтере, решила опубликовать снимки топлес. На этих фото она позирует в крохотных трусиках, прикрыв грудь рукой и смайликами.

    «Чувствую себя уверенно в последнее время», — написала девушка.

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    Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть
    Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть
    Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть

    Фотографии увидел родственник Тары, который решил рассказать об этих кадрах отцу девушки. Но тот отреагировал не так, как можно было бы ожидать. Мужчина сделал фотографию в трусах в похожей позе и подписал снимок так:

    Таре так понравилась его шутка, что на прошлой неделе она опубликовала ее в своем Twitter. Пост лайкнули около 280 тысяч человек.

    Сама девушка придерживается мысли, что каждый может делать в своей жизни все, что он хочет, — без осуждения со стороны других людей. Тара продолжила выкладывать смелые кадры.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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