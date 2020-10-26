Отец с юмором отреагировал на интимные фотосессии дочери и рассмешил сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотографии увидел родственник Тары, который решил рассказать об этих кадрах отцу девушки

Отец 19-летней девушки, которая показала в соцсетях откровенные фотографии, остроумно отреагировал на ее публикации. Его чувство юмора оценила не только дочь, но и сотни тысяч интернет-пользователей.

Все началось с того, что в начале ноября Тара Рейли, которая и раньше выкладывала в Instagram смелые фотографии в миниатюрных шортах и бюстгальтере, решила опубликовать снимки топлес. На этих фото она позирует в крохотных трусиках, прикрыв грудь рукой и смайликами.

«Чувствую себя уверенно в последнее время», — написала девушка.

Фотографии увидел родственник Тары, который решил рассказать об этих кадрах отцу девушки. Но тот отреагировал не так, как можно было бы ожидать. Мужчина сделал фотографию в трусах в похожей позе и подписал снимок так:

Таре так понравилась его шутка, что на прошлой неделе она опубликовала ее в своем Twitter. Пост лайкнули около 280 тысяч человек.

Сама девушка придерживается мысли, что каждый может делать в своей жизни все, что он хочет, — без осуждения со стороны других людей. Тара продолжила выкладывать смелые кадры.

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