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«Або пасажири, або багаж». У Греції пілот відмовився злітати та обурив пасажирів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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На борту літака, який мав летів з Греції сталася суперечка
фото: pexels.com

Капітан змусив пасажирів зробити вибір, аби здійснити політ

Пілот літака, який мав здійснити рейс із грецького острова Скіатос до Неаполя (Італія), відмовився злітати. Причина обурила пасажирів, а на борту виникла суперечка. Про це пише «Главком» із посиланням на Tvp Info.

На борту літака перебувало 180 пасажирів, більшість із них туристи з Італії, які поверталися з відпочинку у Греції. Тож відпочивальники мали із собою чималий багаж.

Коли літак мав піднятися у небо, капітан повідомив пасажирам, що не може здійснити політ. Він заявив, що вага літака стала небезпечною для польоту. Тому екіпаж запропонував не завантажувати на літак частину валіз та доставити їх до Неаполя пізніше. Однак пасажирам не сподобалося таке рішення, вони обурилися. На це відреагував капітан. «Я капітан, і я вирішую», – сказав він.

Пілот зауважив, що якщо вага літака не зменшиться, він не злетить. «Або пасажири, або багаж мають покинути літак. Що ви оберете?» – запитав капітан туристів. Врешті пасажири погодилися, тож усі полетіли до Неаполя, а частина багажу залишилася на Скіатосі. До слова, на кінцеве рішення капітана пасажири відреагували оплесками.

Як відомо, аеропорт, звідки мав вилетіти літак, має коротшу злітно-посадкову смугу, ніж в інших. Тому перед зльотом екіпаж враховує вагу літака, температуру, стан і довжину смуги, а також вітер. Якщо показники не відповідають нормам, перед польотом можуть зменшити вагу літака.

Нагадаємо, у Канаді стався курйозний інцидент перед зльотом пасажирського літака, який мав летіти до Торонто. Рейс довелося скасувати через поведінку юного пасажира. Інцидент трапився у Міжнародному аеропорту Вікторія, літак авіакомпанії Porter Airlines вже перебував на злітно-посадковій смузі, але так і не злетів. Причиною стала безпекова ситуація.

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Теги: літак аеропорт Греція Італія

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