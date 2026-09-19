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«Сподіваюся, ти згориш». Гучне послання Путіну з'явилося на Тижні моди в Лондоні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дизайнер розмістив послання російському диктатору на чохлі для гітари
колаж: glavcom.ua

Дизайнер Георгій Кебурія розмістив послання диктатору на чохлі для гітари, з яким модель вийшов на подіум

Грузинський дизайнер Георгій Кебурія виступив із різким посланням до російського диктатора Володимира Путіна під час Лондонського тижня моди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hypebae.

Показ нової колекції сезону весна-літо 2027 відкрив модель із чохлом для гітари за спиною. На ньому червоною фарбою було написано: «Hope you burn Putin» («Сподіваюся, ти згориш, Путін»).

Політичне послання стало одним із найпомітніших елементів презентації нової колекції бренду KEBURIA.

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Кебурія і раніше порушував у своїй творчості соціальні та політичні теми. Нова колекція сезону весна-літо 2027 стала для бренду знаковою: дизайнер вперше представив чоловічу лінійку. В її основу лягли мотиви британської сільської естетики, кінного спорту та вестерну.

Раніше колишня українська супермодель Сніжана Онопко відвідала Тиждень моди в Парижі. На захід модель потрапила завдяки співпраці з росіянкою Поліною Ніолі та позувала перед камерами в сукні від російської дизайнерки. До доріжки на Тижні моди українку готувала ще одна росіянка, візажистка Чернева Олена.

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Теги: путін Грузія мода Лондон Велика Британія дизайнер

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