«Сподіваюся, ти згориш». Гучне послання Путіну з'явилося на Тижні моди в Лондоні

Дизайнер Георгій Кебурія розмістив послання диктатору на чохлі для гітари, з яким модель вийшов на подіум

Грузинський дизайнер Георгій Кебурія виступив із різким посланням до російського диктатора Володимира Путіна під час Лондонського тижня моди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hypebae.

Показ нової колекції сезону весна-літо 2027 відкрив модель із чохлом для гітари за спиною. На ньому червоною фарбою було написано: «Hope you burn Putin» («Сподіваюся, ти згориш, Путін»).

Політичне послання стало одним із найпомітніших елементів презентації нової колекції бренду KEBURIA.

Кебурія і раніше порушував у своїй творчості соціальні та політичні теми. Нова колекція сезону весна-літо 2027 стала для бренду знаковою: дизайнер вперше представив чоловічу лінійку. В її основу лягли мотиви британської сільської естетики, кінного спорту та вестерну.

Раніше колишня українська супермодель Сніжана Онопко відвідала Тиждень моди в Парижі. На захід модель потрапила завдяки співпраці з росіянкою Поліною Ніолі та позувала перед камерами в сукні від російської дизайнерки. До доріжки на Тижні моди українку готувала ще одна росіянка, візажистка Чернева Олена.