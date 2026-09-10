У США пасажири літака примотали чоловіка до сидіння скотчем: подробиці (фото)

Затриманий пасажир перебуває під вартою

На борту літака авіакомпанії American Airlines одного з пасажирів примотали до сидіння. Бортпровідники з допомогою інших мандрівників знерухомили чоловіка за допомогою скотчу та стяжок. Очевидці, які перебували на борту, поділилися подробицями інциденту. Про це пише «Главком» із посиланням на 710wor.

Так, двоє чоловіків Річард О’Ленік та колишній правоохоронець Хуан Мехія, під час польоту до Ньюарка стали очевидцями агресивної поведінки з боку одного з пасажирів. Чоловік кидався на оточуючих, тоді ж чоловіки вирішили втрутитися.

«Ми підійшли туди й почали намагатися взяти ситуацію під контроль. Хуан дістався першим, він почав хапати цього чоловіка за руку, щоб відтягнути її від шиї іншого пасажира. Я прослизнув між пасажиром і сидінням попереду нього та намагався зафіксувати його ноги», – розповів пасажир.

Пасажири літака примотали пасажира чоловіка до сидіння скотчем фото: кадр з відео

За словами Річарда О’Леніка, вони намагалися врегулювати ситуацію, однак пасажир не заспокоювався. «Ми намагалися деескалувати ситуацію, намагалися її владнати, але він просто не йшов на це», – зазначив він.

Як відомо, інцидент стався через дві години після зльоту. Тоді ж один пасажир кинувся на іншого, тримаючи його за шию. Річард О’Ленік та Хуан Мехія першими втрутилися у сутичку та врешті знерухомили чоловіка.

Бортпровідники дали чоловікам скотч та пластмасові стяжки. Його примотали до сидіння кількома шарами скотчу та зв’язали руки. Бортпровідники також намагалися заспокоїти пасажира, зрештою літак змінив маршрут та зробив зупинку в Балтиморі. Після того, як правоохоронці вивели чоловіка, літак продовжив свій рейс до Ньюарка.

«Безпека наших клієнтів і членів нашої команди є нашим головним пріоритетом, і ми не терпимо насильства. Ми дякуємо членам нашої команди за професіоналізм, а нашим клієнтам за розуміння», – прокоментували інцидент в American Airlines.

Нині затриманий чоловік перебуває під вартою, триває розслідування. «ФБР наразі проводить опитування, щоб встановити факти, і консультуватиметься з прокуратурою США в окрузі Меріленд, щоб визначити, чи будуть висунуті федеральні обвинувачення», – йдеться в заяві.

До слова, пілот літака, який мав здійснити рейс із грецького острова Скіатос до Неаполя (Італія), відмовився злітати. Причина обурила пасажирів, а на борту виникла суперечка. У літаку перебувало 180 пасажирів, більшість із них туристи з Італії, які поверталися з відпочинку у Греції.