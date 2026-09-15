Головна Світ Політика
search button user button menu button

Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою
Використання повітряного простору над Вільнюським аеропортом тимчасово обмежили
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотник збили в Каунаському повіті

У ніч на 15 вересня в Литві оголосили «жовтий» рівень повітряної небезпеки через безпілотник, що порушив кордон країни. Згодом керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив про ліквідацію дрона в Каунаському повіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Близько опівночі литовські збройні сили повідомили про потенційну повітряну загрозу та підняли рівень небезпеки до «жовтого». Такий режим передбачає підвищену готовність служб на випадок ескалації ситуації в повітрі. Мешканцям порадили стежити за офіційними повідомленнями й бути готовими виконувати подальші вказівки – перейти до укриттів довелося б лише у разі підвищення рівня до «червоного».

Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою фото 1
Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою фото 2

Для реагування на ціль у небо підняли винищувачі Північноатлантичного альянсу, які чергують на авіабазах у межах місії Baltic Air Policing – патрулювання повітряного простору країн Балтії. В місті також працювали гелікоптери.

«Так, хвилину тому я отримав інформацію, що в Каунаському повіті дрон успішно знищено», – повідомив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас.

Через загрозу компанія Lithuanian Airports, що управляє цивільними аеропортами Литви, тимчасово обмежила використання повітряного простору над Вільнюським аеропортом. Це вплинуло на роботу цивільної авіації – польоти довелося координувати з урахуванням дій військових літаків.

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Обмежені повноваження авіації розширили

Інцидент стався на тлі кількох випадків появи безпілотників над Балтією. У серпні винищувачі Альянсу вже збивали дрон, який залетів до Латвії, – тоді операцію провели літаки з авіабази в Шяуляї, пишуть литовські ЗМІ.

Раніше НАТО також розширило повноваження авіації місії Baltic Air Policing: тепер винищувачі можуть не лише супроводжувати й ідентифікувати повітряні цілі, а й застосовувати зброю для їхньої нейтралізації, якщо вони становлять загрозу.

Нагадаємо, 13 вересня у Литві вже оголошували повітряну тривогу через невідомий об'єкт, що прямував до Вільнюса і раптово зник із радарів: НАТО тоді теж підняло винищувачі, а повітряний простір над аеропортом столиці тимчасово обмежили. Згодом військові з'ясували, що радарну позначку спричинила зграя птахів, – цей епізод не пов'язаний із нинішнім інцидентом у Каунаському повіті.

Читайте також:

Теги: Литва літак кордон військові безпілотник Балтія тривога дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Державні прапори країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії
31 серпня, 13:15
Тривога у Києві тривала 35 хвилин: місто перебувало під балістичною атакою
Тривога у Києві тривала 35 хвилин: місто перебувало під балістичною атакою
16 серпня, 03:24
Хмара пояснив, чому був звільнений із військової служби
Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу
19 серпня, 13:40
День незалежності Молдови: 35 фактів про країну-сусідку, які варто знати
День незалежності Молдови: 35 фактів про країну-сусідку, які варто знати
27 серпня, 12:28
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
1 вересня, 03:21
Перевізники по-різному пояснюють скасування рейсів до російської столиці
Авіакомпанії скасували десятки рейсів до Москви після попередження Зеленського
2 вересня, 19:57
Російська атака пошкодила Будинок консисторії
Російські терористи атакували Софію Київську
4 вересня, 18:00
Україна уразила НПЗ на Ямалі
Зеленський підтвердив ураження восьми об’єктів на території Росії
10 вересня, 10:20
За його словами, Київ прагне завершення війни, але не погодиться на ультиматуми з боку Росії
Буданов попередив Росію про наслідки відмови припинити війну
11 вересня, 15:05

Політика

Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном
Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном
Вучич повідомив, коли піде у відставку
Вучич повідомив, коли піде у відставку
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України
Кім Чен Ин заявив про «перемогу» Росії у війні проти України
Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів
Wildberries вирішила захистити склади: замовила сітку на 67 футбольних полів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
112K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
64K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua