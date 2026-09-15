Винищувачі НАТО знищили дрон над Литвою

Безпілотник збили в Каунаському повіті

У ніч на 15 вересня в Литві оголосили «жовтий» рівень повітряної небезпеки через безпілотник, що порушив кордон країни. Згодом керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас повідомив про ліквідацію дрона в Каунаському повіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Близько опівночі литовські збройні сили повідомили про потенційну повітряну загрозу та підняли рівень небезпеки до «жовтого». Такий режим передбачає підвищену готовність служб на випадок ескалації ситуації в повітрі. Мешканцям порадили стежити за офіційними повідомленнями й бути готовими виконувати подальші вказівки – перейти до укриттів довелося б лише у разі підвищення рівня до «червоного».

Для реагування на ціль у небо підняли винищувачі Північноатлантичного альянсу, які чергують на авіабазах у межах місії Baltic Air Policing – патрулювання повітряного простору країн Балтії. В місті також працювали гелікоптери.

«Так, хвилину тому я отримав інформацію, що в Каунаському повіті дрон успішно знищено», – повідомив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас.

Через загрозу компанія Lithuanian Airports, що управляє цивільними аеропортами Литви, тимчасово обмежила використання повітряного простору над Вільнюським аеропортом. Це вплинуло на роботу цивільної авіації – польоти довелося координувати з урахуванням дій військових літаків.

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Обмежені повноваження авіації розширили

Інцидент стався на тлі кількох випадків появи безпілотників над Балтією. У серпні винищувачі Альянсу вже збивали дрон, який залетів до Латвії, – тоді операцію провели літаки з авіабази в Шяуляї, пишуть литовські ЗМІ.

Раніше НАТО також розширило повноваження авіації місії Baltic Air Policing: тепер винищувачі можуть не лише супроводжувати й ідентифікувати повітряні цілі, а й застосовувати зброю для їхньої нейтралізації, якщо вони становлять загрозу.

Нагадаємо, 13 вересня у Литві вже оголошували повітряну тривогу через невідомий об'єкт, що прямував до Вільнюса і раптово зник із радарів: НАТО тоді теж підняло винищувачі, а повітряний простір над аеропортом столиці тимчасово обмежили. Згодом військові з'ясували, що радарну позначку спричинила зграя птахів, – цей епізод не пов'язаний із нинішнім інцидентом у Каунаському повіті.