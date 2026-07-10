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Пасажир опинився за бортом по плечі: літак Ryanair екстрено повернувся після зльоту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пасажир опинився за бортом по плечі: літак Ryanair екстрено повернувся після зльоту
фото: Wikimedia Commons / Michael Oldfield

Після вильоту із Салонік у Boeing 737 вилетів один з ілюмінаторів. За словами очевидців, 60-річного пасажира по плечі затягнуло назовні, однак його врятував ремінь безпеки

Літак Boeing 737 авіакомпанії Ryanair був змушений повернутися до аеропорту грецьких Салонік невдовзі після зльоту через розгерметизацію салону.

За словами очевидців, під час інциденту 60-річного пасажира частково затягнуло в отвір від ілюмінатора, однак його врятував пристебнутий ремінь безпеки, пише «Главком» з посиланням на ВВС.

Як повідомила авіакомпанія, рейс прямував до німецького Меммінгена. Під час польоту один із пасажирських ілюмінаторів вийшов із кріплення, після чого екіпаж ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту.

«Літак благополучно приземлився, а пасажири повернулися до термінала. Один із пасажирів звернувся по медичну допомогу та отримав її», – заявили в Ryanair.

За словами пасажирів, перед інцидентом вони почули гучний звук, схожий на вибух. Після цього з літака вилетів один з ілюмінаторів, у салоні сталася розгерметизація, а з верхніх панелей автоматично випали кисневі маски. Одна з пасажирок розповіла місцевому радіо, що чоловіка по плечі затягнуло назовні.

«Ми одразу зрозуміли, що сталася розгерметизація. Голова й плечі одного з пасажирів опинилися за межами літака. На щастя, він не відстебнув ремінь безпеки», – сказала вона.

За словами очевидців, інші пасажири кілька хвилин утримували чоловіка та змогли затягнути його назад у салон.Деякі пасажири припустили, що причиною інциденту міг стати вибух двигуна, однак Ryanair цю версію не коментує. Обставини події розслідують авіаційні органи Греції та Мальти.

За даними авіакомпанії, резервний літак того ж дня доставив пасажирів до пункту призначення.

До слова, схожий випадок стався у США у 2018 році на борту літака Southwest Airlines. Тоді після руйнування двигуна уламки пошкодили фюзеляж, а одну з пасажирок частково витягнуло назовні через вибите вікно. Попри екстрену посадку та спроби врятувати жінку, вона померла від отриманих травм.

Теги: літак Ryanair

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