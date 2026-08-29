У Польщі 130 пасажирів не потрапили на рейс Ryanair: літак несподівано вилетів раніше

Із організацією рейсу сталася справжня плутанина

У польському аеропорту Познань-Лавіца нещодавно сталася плутанина з організацією рейсу лоукостера Ryanair: літак вилетів раніше, ніж було заплановано, і через це понад сотня пасажирів не встигли на рейс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFM24.

Пасажири мали вирушити до іспанського міста Жирона 28 серпня. Втім, у Ryanair повідомили, що літак затримається. З організацією рейсу сталася справжня плутанина – після повідомлення про затримку рейсу, що мав вирушати о 18:50, літак все ж вилетів, але згодом через несправності повернувся в аеропорт. Через це час вильоту довелося перенести на 14:00 наступного дня. Та коли пасажири прибули до аеропорту, виявилося, що вони прийшли запізно – літак уже полетів.

«На наше величезне здивування ми дізналися, що літак уже вилетів приблизно о 10-й. З отриманої нами інформації випливало, що на борту не вистачало близько 130 пасажирів, які – так само, як і ми – з’явилися в аеропорту відповідно до інформації, отриманої раніше від перевізника», – розповіла одна з пасажирок.

У відповідь на запитання від медіа компанія визнала, що в літаку виявили «незначну несправність». Окрім того, там додали, що дозвіл на виліт отримали раніше, ніж передбачалося. У Ryanair заявили, що пасажирів повідомили про зміну часу через електронну пошту та SMS о 05:46 ранку.

Утім, одна з пасажирок рейсу переконує, що далеко не всі отримали повідомлення, а в застосунку до останнього відображалася інформація про те, що рейс відбудеться о 14:00. Ті люди, що не встигли на рейс о 10:00, могли безплатно обміняти квитки – та пасажирка переконана, що це не розв'язало проблему.

Раніше пілот літака, який мав здійснити рейс із грецького острова Скіатос до Неаполя (Італія), відмовився злітати. Причина обурила пасажирів, а на борту виникла суперечка.

Нагадаємо, у Канаді стався курйозний інцидент перед зльотом пасажирського літака, який мав летіти до Торонто. Рейс довелося скасувати через поведінку юного пасажира. Інцидент трапився у Міжнародному аеропорту Вікторія, літак авіакомпанії Porter Airlines вже перебував на злітно-посадковій смузі, але так і не злетів. Причиною стала безпекова ситуація.