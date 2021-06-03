Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)

«Пукнул во сне, проснулся от испуга и убежал прятаться за шторой. Вот такой у меня кот»

Наблюдать за зверушками довольно интересно, как за обитателями дикой природы, так и домашними пушистиками. Последние вообще много на себя берут, давно потеряли осторожность и нередко мнят себя главными в доме.

На практике, конечно, все не так, что и приводит к странным происшествиям и забавным курьезам! Зато скучать с ними точно не приходится.

«Он был недоволен, что хозяин не взял его кроватку в гостиницу», «Демонстрирует свою голливудскую улыбку», «Он осваивает какой-то уникальный способ горизонтальной ходьбы», «Извините, босс, кот не разрешает мне работать», «Кошечку прогнали с коленей на диван, и она демонстративно обиделась», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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