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    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)

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    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)

    «Пукнул во сне, проснулся от испуга и убежал прятаться за шторой. Вот такой у меня кот»

    Наблюдать за зверушками довольно интересно, как за обитателями дикой природы, так и домашними пушистиками. Последние вообще много на себя берут, давно потеряли осторожность и нередко мнят себя главными в доме.

    На практике, конечно, все не так, что и приводит к странным происшествиям и забавным курьезам! Зато скучать с ними точно не приходится.

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    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)
    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)

    «Он был недоволен, что хозяин не взял его кроватку в гостиницу», «Демонстрирует свою голливудскую улыбку», «Он осваивает какой-то уникальный способ горизонтальной ходьбы», «Извините, босс, кот не разрешает мне работать», «Кошечку прогнали с коленей на диван, и она демонстративно обиделась», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки кот курьез
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    Подборка нелогичных поступков домашних зверушек, которые озадачили их хозяев (фото)