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    Курьез

    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках

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    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках

    Собрали для вас самые смешные, нелепые, ужасные, красивые и необычные предметы, найденные среди подержанного хлама

    Барахолки, секонд-хенды и благотворительные магазины полны сломанного хлама и бесполезных мелочей. Однако иногда там можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые одних людей ужаснут, а других — восхитят. На Facebook есть специальная группа, где подписчики делятся своими странными находками, которые они откопали на барахолках. Мы собрали для вас самые смешные, нелепые, ужасные, красивые и необычные предметы, найденные среди подержанного хлама.

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    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках
    Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках

    «Купил эти два плаката с котами в мундирах на гаражной распродаже менее чем за 5 долларов. Теперь они висят в моей гостиной», «Нашла это буквально вчера. Это тяжеленная полка. Больше я о ней ничего не знаю, кроме того, что она выглядит как жуткая версия меня», «Мне очень понравился этот телефон, который я нашел на гаражной распродаже», «Получил эту гигантскую чашку бесплатно! Леди, которая отдала его нам, сказала, что ее муж был дистрибьютором алкоголя и получил ее в подарок. Она очень сильно хотела избавиться от этой огромной кружки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

    Девушка неоднократно позировала в откровенных платьях и купальниках. В этот раз Соня решила подразнить фолловеров новыми сексуальными кадрами: Соня «забыла» о нижнем белье и позировала без бюстгальтера. Девушка покрутилась перед зеркалом, похваставшись талией.

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