Пользователи сети поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках



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Собрали для вас самые смешные, нелепые, ужасные, красивые и необычные предметы, найденные среди подержанного хлама

Барахолки, секонд-хенды и благотворительные магазины полны сломанного хлама и бесполезных мелочей. Однако иногда там можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые одних людей ужаснут, а других — восхитят. На Facebook есть специальная группа, где подписчики делятся своими странными находками, которые они откопали на барахолках. Мы собрали для вас самые смешные, нелепые, ужасные, красивые и необычные предметы, найденные среди подержанного хлама.

«Купил эти два плаката с котами в мундирах на гаражной распродаже менее чем за 5 долларов. Теперь они висят в моей гостиной», «Нашла это буквально вчера. Это тяжеленная полка. Больше я о ней ничего не знаю, кроме того, что она выглядит как жуткая версия меня», «Мне очень понравился этот телефон, который я нашел на гаражной распродаже», «Получил эту гигантскую чашку бесплатно! Леди, которая отдала его нам, сказала, что ее муж был дистрибьютором алкоголя и получил ее в подарок. Она очень сильно хотела избавиться от этой огромной кружки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летняя дочь Брежневой засветила голые бедра в откровенном образе.

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