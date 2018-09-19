Пользователи сети показали, как изменилась их жизнь после рождения детей



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Дети - цветы жизни. Так говорят все, пока не становятся родителями

Когда вы молоды и беспечны, когда в вашей жизни ещё не появились дети — вы готовы кутить и куражиться все ночи напролёт.

Чем, в общем-то, многие и занимаются, не тратя ни минуты на грусть и печаль Но когда в вашу жизнь приходят малыши, то всё кардинально меняется.

И нет, родительство — это совсем не приговор, но вы ещё не раз вспомните те ночи, когда можно было спать, но вы не воспользовались этим моментом. Пользователи сети поделились снимками до и после того, как стали родителями. Разница видна невооруженным взглядом.

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Джерело: twizz.ru