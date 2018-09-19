Талантливая косплеерша может перевоплотиться в кого угодно. Фотофакт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Unique Sora

23-летняя девушка, выступающая под псевдонимом Unique Sora, может побороться со многими известными косплеерами

Кто такие косплееры? Это люди, которым нравится повторять внешний вид своих любимых персонажей из фильмов, мультиков или видеоигр. Эти люди очень творческие натуры и при помощи своей фантазии, косметики и костюмов могут изменить себя до неузнаваемости.

К примеру, 23-летний косплеер Юник Сора (Unique Sora), известная также как Жасмин умеет показать свое мастерство и убедить нас в том, что косплей это очень круто.

Девушка знает толк в переодевании и легко может воссоздать образ практически любого персонажа, после чего, глядя на результат, сложно отличить его от оригинала. Нет такого персонажа фильма, телесериала, мультфильма, комикса или видеоигры, в который не смогла бы перевоплотиться 23-летняя студентка. От Домино из «Дэдпул 2» до Шторм из «Людей Икс», все, за что берется Сора, превращается в самое настоящее искусство перевоплощения.

Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа. Имеет некоторую связь с ролевым движением, а также исторической реконструкцией.

Уровень и сложность создания персонажей могут сильно различаться и варьироваться от простой тематической одежды до костюмов с высокой степенью детализации или сложной технической реализацией элементов.

Считается, что косплей отличается от традиционных костюмов на Хеллоуин или Марди Гра тем, что косплей воспроизводит атрибутику и специфический характер произвольного персонажа, а не отражает культуру и символику конкретного религиозного события или праздника.

Джерело: boredpanda.com