Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией



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Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая доказала, что выйти из состояния депрессии можно с помощью фотосессии

Известная украинская телеведущая опубликовала на своей странице роскошную фотосессию, где предстала в образе роковой и волевой женщины.

По словам телеведущей, главное, что хотелось показать в фотосете - себя настоящую. И судя по снимкам - задумка удалась.

«Мы ехали с Юлией в фотостудию и болтали о жизни, творчестве, запланированных съемках. Заговорили о том, что обычно людей, которые работают «в телевизоре», воспринимают как обязательно успешных, богатых, счастливых, улыбающихся и которым все легко далось и дается. Депрессии, плохое настроение, проблемы - это не о медийных лицах, в представлении зрителей. Я рассказала, что сама недавно пережила непростой период и несколько месяцев выходила из так называемой «депрессии». Поэтому, Юля предложила показать именно такую «разную и другую» себя. Творческий эксперимент - как некое таинство, на съемочной площадке были: я, Юля и мое «выгорание», - объяснила Соломия.

В объективе Юлии Вебер Соломия предстает в облегающем серебристом платье в пол с соблазнительным декольте.