  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией

    • Розсилка
    Соломия Витвицкая - Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Соломия Витвицкая

    Соломия Витвицкая доказала, что выйти из состояния депрессии можно с помощью фотосессии

    Известная украинская телеведущая опубликовала на своей странице роскошную фотосессию, где предстала в образе роковой и волевой женщины.

    По словам телеведущей, главное, что хотелось показать в фотосете - себя настоящую. И судя по снимкам - задумка удалась.

    «Мы ехали с Юлией в фотостудию и болтали о жизни, творчестве, запланированных съемках. Заговорили о том, что обычно людей, которые работают «в телевизоре», воспринимают как обязательно успешных, богатых, счастливых, улыбающихся и которым все легко далось и дается. Депрессии, плохое настроение, проблемы - это не о медийных лицах, в представлении зрителей. Я рассказала, что сама недавно пережила непростой период и несколько месяцев выходила из так называемой «депрессии». Поэтому, Юля предложила показать именно такую «разную и другую» себя. Творческий эксперимент - как некое таинство, на съемочной площадке были: я, Юля и мое «выгорание», - объяснила Соломия. 

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией
    Роковая женщина: Известная украинская телеведущая восхитила сеть стильной фотосессией

    В объективе Юлии Вебер Соломия предстает в облегающем серебристом платье в пол с соблазнительным декольте. 

    Читайте також
    фотограф фотография самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ