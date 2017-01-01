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    Курйози

    Сеть взорвало смешное видео с женщиной, заснувшей на концерте и вскрикнувшей от резкого аккорда

    Вот, насколько может удивить слушателя классическая музыка
    В ходе концерта симфонического оркестра в городе Реддинг (США) исполнялось одно из наиболее известных произведений Игоря Стравинского – музыка из балета «Жар-птица». Эта мелодия отличается контрастными переходами из минора в мажор. Когда музыка была тихой, то женщина уснула. Но от эффектного и громкого вступления она проснулась и
    • Сьогодні, 14:55
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    Вот, насколько может удивить слушателя классическая музыка

    В ходе концерта симфонического оркестра в городе Реддинг (США) исполнялось одно из наиболее известных произведений Игоря Стравинского – музыка из балета «Жар-птица». Эта мелодия отличается контрастными переходами из минора в мажор.

    Когда музыка была тихой, то женщина уснула. Но от эффектного и громкого вступления она проснулась и от неожиданного звука вскрикнула. Это вызвало смех среди публики и даже заставило дирижёра Скотта Ситона обернуться. Руководитель оркестра с юмором отметил, что Стравинский продолжает удивлять людей даже через 107 лет после написания этого произведения.

    Джерело: Новое Время

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