Курьезные фото людей, которые легко могли бы стать чемпионами мира по глупости

Когда сообразительность не твой конек

Амбассадор — это человек, который представляет какую-то компанию или бренд. И мы с уверенностью можем заявить, что герои нашего материала точно смогли бы стать ходячими лицами слова «глупость», ведь, судя по этим фотографиям, сообразительностью они точно не отличаются.

Уверены, их нелепые поступки поднимут вам настроение и заставят почувствовать себя немножечко умнее.

«Накрыть форму пластиковой крышкой и отправить в духовку - это решение точно входит в топ-10 кулинарных провалов», «Если вы почувствуете себя тупым, то просто вспомните, как моя подруга поставила кастрюлю без воды на плиту», «Жена попросила измерить дверь, я ответил, что все двери в нашем доме одного размера. Похоже, я ошибся», - комментируют фото пользователи сети.

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Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.