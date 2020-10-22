Пышногрудая британка заказала платье, но в него поместились не все части ее тела (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Пышные девушки должны быть осторожны при заказах в интернет-магазинах», — негодует британка.

Студентка из Великобритании Бетани Уорд готовилась отпраздновать двухлетнюю годовщину со своим бойфрендом Эйнсли Хиксом и по этому поводу заказала себе платье, чтобы выглядеть неотразимо. Однако что-то пошло не так. Розовое атласное платье-двойка от бренда Boohoo, состоящее из короткого топа и узкой юбки-карандаша, село на девушку вовсе не так, как она ожидала. В платье поместились не все части тела британки — пышная грудь просто вывалилась из-под топа.

«Я ношу 12-й размер, но мой верх может варьироваться в зависимости от модели. Однако этот костюм стал полным фиаско», - рассказала девушка изданию The Sun.

«Пышные девушки должны быть осторожны при заказах в интернет-магазинах. Это одежда массового производства, почему они не заботятся о покупательницах нестандартных размеров? Нам навязывают стандарты красоты, которые им удобны, поэтому неудивительно, что молодые девушки страдают такими вещами, как дисморфия, и недовольны своей внешностью», — негодует британка.

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