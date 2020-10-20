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    Курьез

    Пышнотелая блогерша повторила голое фото Беллы Хадид и рассмешила фанатов

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    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер - Пышнотелая блогерша повторила голое фото Беллы Хадид и рассмешила фанатов
    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер
    Фото: @celestebarber

    На оригинальном черно-белом снимке Хадид сидит с распущенными волосами и без одежды

    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото обнаженной американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На оригинальном черно-белом снимке Хадид сидит с распущенными волосами и без одежды полубоком к фотографу, скрестив перед собой ноги. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать описанные позу и образ супермодели — при этом на ее животе образовались складки. «О, привет, я тут проверяю ваши двойные стандарты», — подписала она пост, который набрал больше 180 тысяч лайков.

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    instagram.com/celestebarber/

    Фанатов рассмешила бодипозитивная публикация блогерши, и они оценили ее чувство юмора в комментариях. «Ты потрясающая», «Спасибо, что остаешься естественной!», «Ты мне нравишься куда больше», «Королева», «Мы любим тебя, Селеста! Спасибо за твои чувство юмора и честность», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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