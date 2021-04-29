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    Семь часов держали на сцене. Алина Гросу рассказала, как обмочилась на конкурсе «Мини Мисс Украина»

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    Певица Алина Гросу - Семь часов держали на сцене. Алина Гросу рассказала, как обмочилась на конкурсе «Мини Мисс Украина»
    Певица Алина Гросу
    instagram.com/alina_grosu/

    Певица откровенно рассказала о конфузе

    Известная певица Алина Гросу откровенно рассказала о своем конфузе.

    В фотоблоге артистка устроила фанатам игру, где предложила угадать, что из приведенных 15 фактов правда, а что ложь. Среди них было то, что знаменитость обмочилась на сцене. Так, артистка призналась, что однажды действительно такое было. Инцидент случился во дворце «Украина», когда юной звезде было 4 года.

    «Я участвовала в конкурсе «Мини Мисс Украина» и нас 7 часов безвылазно держали на сцене. Ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только любовались и махали мне в ответ. Не выдержав, я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и... В результате, никто ничего так и не понял, спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов, организаторы решили, что это или сыворотка или кефир разлился», — вспомнила исполнительница.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Алина Гросу шоу-бизнес
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