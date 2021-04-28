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    Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа: «Принадлежу тебе в бесконечности»

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа: «Принадлежу тебе в бесконечности»
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка опубликовала архивное фото

    Украинская певица Тина Кароль почтила память своего мужа, продюсера Евгения Огира.

    28 апреля 2013 года Евгений умер после тяжелой и продолжительной борьбы, у него был рак желудка. В сторис своей страницы в Instagram артистка поделилась редким фото, на котором Евгений предстает с крошечным сыном Вениамином на руках. Звездный отец кормит мальчика из бутылочки.

    «Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», — такими словами Тина сопровождала фотографию.

    instagram.com/tina_karol/
    instagram.com/tina_karol/

    Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. Через несколько месяцев певица родила мужу первенца Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 муж Тины Кароль умер.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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