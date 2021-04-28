Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа: «Принадлежу тебе в бесконечности»

Артистка опубликовала архивное фото

Украинская певица Тина Кароль почтила память своего мужа, продюсера Евгения Огира.

28 апреля 2013 года Евгений умер после тяжелой и продолжительной борьбы, у него был рак желудка. В сторис своей страницы в Instagram артистка поделилась редким фото, на котором Евгений предстает с крошечным сыном Вениамином на руках. Звездный отец кормит мальчика из бутылочки.

«Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности», — такими словами Тина сопровождала фотографию.

instagram.com/tina_karol/

Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. Через несколько месяцев певица родила мужу первенца Вениамина. Позже у Евгения диагностировали рак желудка. 28 апреля 2013 муж Тины Кароль умер.

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Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.