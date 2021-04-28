  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    56-летняя актриса Моника Беллуччи стала героиней модной фотосессии - Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)

    56-летняя актриса Моника Беллуччи стала героиней модной фотосессии

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Итальянская актриса примерила эффектный аутфит

    Бывшая жена Венсана Касселя, 56-летняя актриса Моника Беллуччи, вновь доказала, что время над ней не властно. Год от года она становится лишь привлекательнее. Моника не раз подчеркивала, что спокойно относится к естественному процессу старения и не собирается ложиться под нож хирурга.

    Беллуччи востребована не только как актриса, но и как модель. Она является амбрассадором бренда Dolce & Gabanna, а также нередко снимается для глянцевых журналов.

    На этот раз Моника стала героиней номера французского журнала Madame Figaro. Звезда экрана примерила элегантный наряд. Она остановила свой выбор на шелковом платье с орнаментом. Беллуччи подчеркнула тонкую талию коричневым ремнем, а также акцентировала внимание на пышной груди.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)
    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)
    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)
    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)
    Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Артистка выполнила выразительный макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы выделила с помощью бежевой помады. Образ получился очень нежным и утонченным.

    Поклонники осыпали ее комплиментами. «Выглядишь идеально!», «Настоящая красотка!», «Женственная и сексуальная!», «Шикарная женщина!», «Невероятно хороша собой!», «Манишь своими изгибами!», «Идеальная женская фигура!» — отметили пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

    Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.

    Читайте также: «Орущие» кроссовки превратились в мем и героев фотошопа. Мы собрали самые смешные (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies