Восхитительная 56-летняя Беллуччи в откровенном платье изумила мужчин (фото)

Итальянская актриса примерила эффектный аутфит

Бывшая жена Венсана Касселя, 56-летняя актриса Моника Беллуччи, вновь доказала, что время над ней не властно. Год от года она становится лишь привлекательнее. Моника не раз подчеркивала, что спокойно относится к естественному процессу старения и не собирается ложиться под нож хирурга.

Беллуччи востребована не только как актриса, но и как модель. Она является амбрассадором бренда Dolce & Gabanna, а также нередко снимается для глянцевых журналов.

На этот раз Моника стала героиней номера французского журнала Madame Figaro. Звезда экрана примерила элегантный наряд. Она остановила свой выбор на шелковом платье с орнаментом. Беллуччи подчеркнула тонкую талию коричневым ремнем, а также акцентировала внимание на пышной груди.

Артистка выполнила выразительный макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы выделила с помощью бежевой помады. Образ получился очень нежным и утонченным.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Выглядишь идеально!», «Настоящая красотка!», «Женственная и сексуальная!», «Шикарная женщина!», «Невероятно хороша собой!», «Манишь своими изгибами!», «Идеальная женская фигура!» — отметили пользователи.

Ранее «Скотч» показывал фото звезды «Спасателей Малибу» в крошечном бикини, которая напомнила почему по ней сохли парни.

Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, завороженные кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.