Сеть взорвало видео, на котором запечатлена женщина бреющая ноги в детском бассейне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За окном уже заканчивается первый день лета, а некоторые представительницы женского пола не успели привести себя в порядок заблаговременно

И это совершенно не касается лишних сантиметров в районе талии или «апельсиновой корки» на пятой точке. Как оказалось, дамы иногда могут забыть о депиляции волос.

В одном из отелей Флориды, отдыхающие засняли видео на котором запечатлена упитанная туристка, которая без стеснений бреет ноги в бассейне, где плавали дети.

Стоит отметить, что на видео видно, как тщательно она выбривает левую ногу, ополаскивая лезвие бритвы в воде.

Американцы были настолько удивлены поведением туристки, что даже обсудили неприемлемое поведение дамы в телевизионном эфире.





