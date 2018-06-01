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    Сеть взорвало видео, на котором запечатлена женщина бреющая ноги в детском бассейне

    • Розсилка
    Сеть взорвало видео, на котором запечатлена женщина бреющая ноги в детском бассейне

    За окном уже заканчивается первый день лета, а некоторые представительницы женского пола не успели привести себя в порядок заблаговременно

    И это совершенно не касается лишних сантиметров в районе талии или «апельсиновой корки» на пятой точке. Как оказалось, дамы иногда могут забыть о депиляции волос. 

    В одном из отелей Флориды, отдыхающие засняли видео на котором запечатлена упитанная туристка, которая без стеснений бреет ноги в бассейне, где плавали дети.

    Стоит отметить, что на видео видно, как тщательно она выбривает левую ногу, ополаскивая лезвие бритвы в воде. 

    Американцы были настолько удивлены поведением туристки, что даже обсудили неприемлемое поведение дамы в телевизионном эфире.



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