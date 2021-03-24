Супермодель распахнула пижаму, чтобы показать фигуру спустя 11 дней после родов (фото)

Теперь пораженные подписчики уверены в том, что модель не обходится по жизни без колдовства

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски на днях познакомилась со всеми радостями материнства. Девушка родила малыша, дав ему имя Слай. После этого модель пропала из соцсетей, отдав все внимание ребенку и новому для себя опыту. Фанаты преданно ждали от нее весточки, и вот спустя 11 дней Эмили опубликовала фото с плоским животом, которое шокировало подписчиков до глубины души.

На снимке модель позировала в спальне у зеркала, демонстрируя шелковую пижаму из своей новой коллекции. Она предстала перед поклонниками в домашнем виде, не став ни краситься, ни расчесываться. Для съемки Эмили выбрала домашний комплект большего размера, чем обычно. Но она приспустила штаны и распахнула верх пижамы, чтобы показать подтянутую грудь и плоский живот. Мало кто может добиться такой идеальной формы сразу после родов, поэтому фанаты не обратили никакого внимания на новинку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inamorata (@inamoratawoman)

Во время беременности Эмили Ратаковски часто появлялась в обнаженном виде и к концу срока начала уже раздражать многих из 27,2 млн подписчиков в «Инстаграме». В комментариях шутили, что из-за огромного живота модель просто уже не влезает в обычную одежду, поэтому и снимается а-ля натюрель. Но теперь, когда эта проблема решена, поклонники ждут от модели новых одетых работ, тем более, она планирует выпустить новую коллекцию своего бренда Inamorata.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.