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    51-летняя Джей Ло в дырявом костюме изумила фанатов идеальным телом (фото)

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    51-летняя актриса и певица решилась на чувственный эксперимент - 51-летняя Джей Ло в дырявом костюме изумила фанатов идеальным телом (фото)

    51-летняя актриса и певица решилась на чувственный эксперимент

    Звезда примерила провокационный наряд

    51-летняя голливудская супердива Дженнифер Лопес решила подразнить возлюбленного сексуальными кадрами. Она позировала в черном бюстгальтере и костюме в дырочку. Актриса расстегнула пикантный жакет, похваставшись стройным загорелым телом и пышной грудью. Ее образ завершили массивные серьги-хулахупы и эспадрильи на танкетке. Звезда фильма «Свадебный переполох» разработала обувь в рамках новой коллекции собственного дизайнерского бренда. «Я на седьмом небе от счастья», — пояснила Лопес.

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    51-летняя Джей Ло в дырявом костюме изумила фанатов идеальным телом (фото)
    51-летняя Джей Ло в дырявом костюме изумила фанатов идеальным телом (фото)

    Дженнифер сделали яркий макияж с акцентом на глазах и карамельной помадой на пухлых губах. Ее волосы собрали в небрежный пучок, слегка растрепав пряди. Звезда принимала эффектные позы на глянцевом полу. Поклонники знаменитой актрисы и певицы отметили, что она находится в роскошной форме. «Это слишком прекрасно», «Богиня, ты восхитительна», «Если вы читаете это, я хочу пожелать вам и вашей семье благословения», «Ты разбила мое сердце, королева», «Когда вы появляетесь, вы всегда возбуждаете», — отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

    Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

    «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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