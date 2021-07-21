Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини

Женщина похвасталась роскошным телом

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия ошарашила роскошным видом.

На странице в Instagram любимая звезды запостила серию фотографий с отдыха в Греции. На горячих кадрах красавица позировала, лежа на камне, в лимонном бикини. Избранница танцовщика похвасталась роскошной фигурой: длинными ножками, аппетитными бедрами и узенькой талией.

«Ни капли фотошопа. Я что, зря лупашу в зале?» — написала Лиля.

В комментариях фолловеры сразу взорвались комплиментами. Так, пользователи оценили фигуру Ямы, отметив, что она идеальная.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.