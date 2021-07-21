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    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини

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    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини
    instagram.com/liliya_yama/

    Женщина похвасталась роскошным телом

    Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия ошарашила роскошным видом.

    На странице в Instagram любимая звезды запостила серию фотографий с отдыха в Греции. На горячих кадрах красавица позировала, лежа на камне, в лимонном бикини. Избранница танцовщика похвасталась роскошной фигурой: длинными ножками, аппетитными бедрами и узенькой талией.

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    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини
    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини
    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини

    «Ни капли фотошопа. Я что, зря лупашу в зале?» — написала Лиля.

    В комментариях фолловеры сразу взорвались комплиментами. Так, пользователи оценили фигуру Ямы, отметив, что она идеальная.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Супруга Влада Ямы произвела фурор откровенной фотосессией в бикини