Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)

Артистка показала, как проводит лето

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила, что, кроме бани, помогло ей похудеть, показала, как проводит лето.

Недавно исполнительница устроила себе небольшой уикенд, о чем рассказала в Instagram. Артистка запостила несколько снимков, на которых предстает в бикини светло-коричневого цвета.

Могилевская без макияжа позирует на фоне идеального зеленого газона и ярких цветов. Эти изображения звезда сопроводила хэштегом # лето2021 # отдых #summer #relax.

В свою очередь, поклонники признались, что сразу и не узнали своего кумира.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.