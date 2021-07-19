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    Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)

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    Певица Наталья Могилевская - Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)
    Певица Наталья Могилевская
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Артистка показала, как проводит лето

    Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее рассекретила, что, кроме бани, помогло ей похудеть, показала, как проводит лето.

    Недавно исполнительница устроила себе небольшой уикенд, о чем рассказала в Instagram. Артистка запостила несколько снимков, на которых предстает в бикини светло-коричневого цвета.

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    Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)
    Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Могилевская без макияжа позирует на фоне идеального зеленого газона и ярких цветов. Эти изображения звезда сопроводила хэштегом # лето2021 # отдых #summer #relax.

    В свою очередь, поклонники признались, что сразу и не узнали своего кумира.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: знаменитости Наталья Могилевская певица шоу-бизнес отдых
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    Ненакрашенную Могилевскую в бикини не узнали даже верные фанаты (фото)