The New York Times объяснила, как заниматься сексом в каноэ



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«Канадец — этот тот, кто знает, как заниматься любовью в каноэ», — цитирует The New York Times писателя Пьера Бертона.

Газета The New York Times выпустила инструкцию «Как заниматься сексом в каноэ». В качестве эксперта газета пригласила бывшего директора Канадского музея каноэ Джеймса Раффана.

По словам Раффана, самое главное во время секса в каноэ — это следить за центром тяжести. «Расслабьтесь, чтобы сохранить равновесие», — наставляет бывший директор музея. Также Раффан советует убрать все лишние предметы из лодки — весла и съемные сиденья. «Чтобы вас не поспешили спасать, старайтесь держаться над бортом. Каноэ, в котором никого нет, вызывает тревогу», — говорит Раффан. В инструкции также сообщается: «Начинающие должны пробовать только в стоячей воде. Вы, возможно, решите снять спасательный жилет, что нормально до тех пор, пока вы способны плавать. Прежде чем раздеться, вспомните, что мухи и комары наиболее активны вечером».





Также Раффан рассказал, как полтора месяца путешествовал на каноэ со своей женой по озерам на севере Канады. «В погоне за плотскими утехами не забывайте о самом каноэ, которое предлагает телесное удовлетворение, достижимое без партнера», — отмечает канадец. По его словам, иногда он берет лодку и в одиночестве отправляется на озеро, чтобы посмотреть на звезды. «Это собственный оргазмический опыт», — подытоживает Раффан.

Джерело: Bird In Flight