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    Менеджмент Верки Сердючки впервые назвал болезнь, из-за которой страдает артист

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    Артист Андрей Данилко - Менеджмент Верки Сердючки впервые назвал болезнь, из-за которой страдает артист
    Артист Андрей Данилко
    instagram.com/v_serduchka/

    Артист поторопился успокоить фанов

    Украинский артист Андрей Данилко, более известен под псевдонимом Верка Сердючка, уже длительное время испытывает проблемы со здоровьем.

    Чтобы избежать слухов, менеджмент Андрея Данилко впервые рассказал, что же происходит с его здоровьем. По словам представителей артиста, у него есть определенные проблемы со сном. Сейчас он налаживает циркадные ритмы.

    instagram.com/v_serduchka/
    instagram.com/v_serduchka/

    «Ребятя, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное — норм», — прокомментировал менеджмент Данилко.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости Андрей Данилко здоровый сон здоровье шоу-бизнес
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