Трамп просив Google перейменувати Атлантичний океан на «Океан Трампа» – The Guardian

Трамп заявив, що серед усіх океанів його цікавлять лише Атлантичний та Тихий

Google відмовив Трампу в перейменуванні Атлантичного океану

Дональд Трамп під час виступу на мітингу в Південній Кароліні повідомив, що звертався до очільника Google Сундара Пічаї з пропозицією перейменувати Атлантичний океан на свою честь або на честь США. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Трампа, серед усіх океанів його цікавлять лише Атлантичний та Тихий. Він вирішив зупинити вибір на Атлантиці та зв'язався із керівництвом Google Maps, які раніше реагували на його ініціативи щодо озера та затоки.

Американський президент згадав свої попередні рішення про перейменування Мексиканської затоки на Американську та намагання надати озеру Онтаріо назву «Озеро Америка» на тлі торговельних суперечок із Канадою.

Однак гендиректор Google відхилив нове прохання, пояснивши це тим, що океани омивають території багатьох держав, тому подібні зміни неможливі. Трамп підсумував, що вирішив відмовитися від цієї ідеї та залишити океану його нинішню назву. Журналісти The Guardian вже відправили запит до компанії Google для отримання офіційного коментаря.

Раніше Трамп заявив, що не змінюватиме назву річки Гудзон, яка протікає через його рідний штат Нью-Йорк і названа на честь дослідника Генрі Гудзона.

Торік Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість із Мексикою.

У серпні цього року Трамп також перейменував озеро Онтаріо, яке розташоване між кордонами США й Канади, на «озеро Америка». Цей крок відбувся на тлі суперечки з канадськими лідерами щодо торгівлі й тарифів.