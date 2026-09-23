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Держдеп США відповів, чи є вже рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Держдеп США відповів, чи є вже рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot
Держдепартамент США ще обговорює питання про Patriot
фото: EPA

«Трамп не сказав, що це буде»

Сполучені Штати  ще не ухвалили остаточного рішення щодо виробництва ракет для ЗРК Patriot на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Держдепартамент США ще обговорює питання, попри вже другу заяву президента США Дональда Трампа про готовність надати Києву таку ліцензію.

«Трамп не сказав, що це буде. Але він багато говорив про українську армію, у них була хороша зустріч між президентом Зеленським і Трампом. Президент Трамп говорив про гарне враження – яке, як ми знаємо, не завжди було. Те, що він говорить про успіхи української армії, це, звичайно, хороший знак. Але як саме буде далі, поки що неясно, саме тому, що дипломатичні переговори тривають саме зараз», – заявив представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час Генеральної асамблеї ООН. Під час зустрічі сторони порушили питання посилення українського протиповітряного захисту перед зимовим періодом.

«Я вдячний за те, що паралельно з цим наші команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні. Саме це допоможе захищати життя, якщо Росія відкине переговори й надалі робитиме ставку на терор балістикою проти наших людей цієї зими і надалі. Також обговорили інші двосторонні та багатосторонні питання, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України», – написав президент України.

До слова, Європейська комісія поки не може здійснити оплату за ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які мають закупити для України. Причина – Брюссель ще не отримав від України підписані контракти на відповідне озброєння.

Теги: США ліцензія Patriot

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