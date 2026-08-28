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Трамп змінив назву озера Онтаріо та заговорив про перейменування океанів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп змінив назву озера Онтаріо та заговорив про перейменування океанів
Це не перша спроба адміністрації Трампа змінити усталену географічну назву
фото: Getty Images

Канада не визнає американського рішення, а представники вендатів назвали його ударом по історії корінного народу

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує американські федеральні установи називати озеро Онтаріо «Озером Америка». Водночас Канада продовжить використовувати історичну назву водойми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що відомо про озеро

Озеро Онтаріо – одне з п'яти Великих озер Північної Америки. Воно лежить на кордоні США та Канади: його північний, західний і частина південно-західного берегів належать канадській провінції Онтаріо, а південний та східний – штату Нью-Йорк.

Водойма має площу близько 19 тис. кв. км. Через неї проходить державний кордон двох країн, а її басейн відіграє важливу роль у торгівлі, судноплавстві та житті мільйонів людей. Зокрема, на канадському березі розташований Торонто – найбільше місто країни.

Назва озера має корінне походження. За словами прем'єр-міністра Канади Марка Карні, вона походить від слова «Ontari'io» мовою вендатів і означає «озеро прекрасне, озеро велике». Цій назві понад 400 років. Саме озеро дало ім'я провінції Онтаріо, а не навпаки.

Трамп змінив назву озера Онтаріо та заговорив про перейменування океанів фото 1

Що передбачає рішення Трампа

Підписаний 27 серпня указ доручає міністерству внутрішніх справ США та Раді з географічних назв оновити федеральну Географічну інформаційну систему. У документах, картах та інших матеріалах федерального уряду має використовуватися назва Lake America. На виконання цього доручення відведено 30 днів.

Рішення стосується американської федеральної системи назв і не зобов'язує Канаду використовувати новий варіант. Оттава вже дала зрозуміти, що продовжить називати водойму озером Онтаріо.

Сам Трамп заявив, що давно думав про таку зміну. Після підписання указу президент США також припустив, що Вашингтон може замислитися над перейменуванням Атлантичного та Тихого океанів.

«Тепер нам потрібен лише океан. Тож, можливо, нам доведеться змінити назву Атлантичного та/або Тихого океану. Можливо, змінимо назви обох», – сказав Трамп.

Трамп підписує указ про перейменування озера
Трамп підписує указ про перейменування озера
фото: AFP

Реакція корінних жителів

Проти перейменування виступили представники вендатів – корінного народу, мовою якого походить історична назва водойми.

Великий вождь вендатів П'єр Пікар заявив, що рішення Трампа зачіпає не просто географічну назву, а історичну пам'ять та ідентичність його народу. Він назвав перейменування спробою стерти частину історії вендатів.

За словами Пікара, назва «Онтаріо» є частиною культури та спадщини народу, тому її одностороння зміна викликає обурення. Після рішення Вашингтона представник вендатів також має зустрітися з послом США в Канаді.

Нагадаємо, це не перша спроба адміністрації Трампа змінити усталену географічну назву. У 2025 році президент США підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на «Американську затоку». «Главком» писав, що рішення стало причиною суперечки Білого дому з Associated Press через використання агентством історичної назви.

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Теги: кордон місто Вашингтон президент Дональд Трамп Канада Торонто

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