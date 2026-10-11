Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан

«Ми назвемо це «Океан Трампа» або «Океан Америк», – сказав президент США

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати більше водойм, зокрема, назвати на свою честь Тихий чи Атлантичний океан. Про це Трамп заявив під час мітингу в Кларксвіллі у штаті Теннессі, пише «Главком» із посиланням на Washington Post.

Трамп розмірковував, що він міг би перейменувати Атлантичний або Тихий океан, і припустив, що нова назва може бути й на його честь.

«Ми назвемо це «Океан Трампа» або «Океан Америк» щось таке. Перш ніж я піду, я думаю, що в нас має бути океан», – сказав Трамп.

У своїй промові на мітингу Трамп заявив, що не змінюватиме назву річки Гудзон, яка протікає через його рідний штат Нью-Йорк і названа на честь дослідника Генрі Гудзона.

Президент США також заявив, що не змінюватиме назву річки Міссісіпі, яка визначає західний кордон Теннессі, додавши, що він має особливу прихильність до штату через результати його виборів.

«Я люблю Міссісіпі. Ми виграли цей штат із таким великим відривом», – сказав Трамп.

Торік Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість із Мексикою.

У серпні цього року Трамп також перейменував озеро Онтаріо, яке розташоване між кордонами США й Канади, на «озеро Америка». Цей крок відбувся на тлі суперечки з канадськими лідерами щодо торгівлі й тарифів.