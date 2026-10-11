Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
Торік Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість із Мексикою
фото: Getty Images

«Ми назвемо це «Океан Трампа» або «Океан Америк», – сказав президент США

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати більше водойм, зокрема, назвати на свою честь Тихий чи Атлантичний океан. Про це Трамп заявив під час мітингу в Кларксвіллі у штаті Теннессі, пише «Главком» із посиланням на Washington Post.

Трамп розмірковував, що він міг би перейменувати Атлантичний або Тихий океан, і припустив, що нова назва може бути й на його честь.

«Ми назвемо це «Океан Трампа» або «Океан Америк» щось таке. Перш ніж я піду, я думаю, що в нас має бути океан», – сказав Трамп.

У своїй промові на мітингу Трамп заявив, що не змінюватиме назву річки Гудзон, яка протікає через його рідний штат Нью-Йорк і названа на честь дослідника Генрі Гудзона.

Президент США також заявив, що не змінюватиме назву річки Міссісіпі, яка визначає західний кордон Теннессі, додавши, що він має особливу прихильність до штату через результати його виборів.

«Я люблю Міссісіпі. Ми виграли цей штат із таким великим відривом», – сказав Трамп.

Торік Трамп перейменував Мексиканську затоку на Американську затоку, що викликало дипломатичну напруженість із Мексикою.

У серпні цього року Трамп також перейменував озеро Онтаріо, яке розташоване між кордонами США й Канади, на «озеро Америка». Цей крок відбувся на тлі суперечки з канадськими лідерами щодо торгівлі й тарифів.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп президент океан новости

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аерофотознімок офісної будівлі Пентагону
США змінюють правила гри в Європі: як Україні стати потрібною Америці
9 жовтня, 07:35
Зміст переговорів наразі не розголошується
Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Реткліффом
21 вересня, 23:27
Трамп казав, що у США є величезні запаси боєприпасів
Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном
15 вересня, 07:59
Інцидент стався в окрузі Гранд-Траверс
У США розбився винищувач F-16
18 вересня, 09:37
Аліна Гросу перебуває у шлюбі з російським актором Романом Полянським
Аліна Гросу пояснила, чому повернулася в Україну з чоловіком-росіянином
22 вересня, 15:42
Дональд Трамп вбрався у зимовий одяг, коли на вулиці температура сягала +18 °C
У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото)
24 вересня, 12:04
Держдепартамент США ще обговорює питання про Patriot
Держдеп США відповів, чи є вже рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot
23 вересня, 18:47
Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка передбачає дозвіл на визначені операції з дизельним пальним російського походження
Трамп розблокував шлях російському дизелю на світові ринки
9 жовтня, 22:45
Зеленський наголосив, що був би готовий використати саміт G20 для переговорів про завершення війни
Путін і Зеленський можуть зустрітися в Маямі
3 жовтня, 21:46

Соціум

Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
У Танзанії пасажирський літак зіткнувся із зеброю
У Танзанії пасажирський літак зіткнувся із зеброю
Чума в Росії: ВООЗ зробила офіційну заяву
Чума в Росії: ВООЗ зробила офіційну заяву
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
Польща потролила Путіна через дизельну угоду зі США
У Росії стався інтернет-колапс після атаки дронів на «Яндекс»
У Росії стався інтернет-колапс після атаки дронів на «Яндекс»
У Володимирській області РФ атаковано датацентр «Яндекса»
У Володимирській області РФ атаковано датацентр «Яндекса»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua