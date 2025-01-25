Міністерство внутрішніх справ США повідомило про перейменування Мексиканської затоки

Рішення має обовʼязкову силу тільки для федеральних установ США, і приватні компанії та інші країни не зобовʼязані його дотримуватись

Згідно з розпорядженням президента США Дональда Трампа, Мексиканська затока тепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки Деналі перейменовано на Маунт Мак-Кінлі. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ США.

«Ці зміни ще раз підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і забезпеченню того, щоб майбутні покоління американців шанували спадщину їхніх героїв та історичні цінності», – написали в МВС США.

Американська затока

Американська затока, раніше відома як Мексиканська затока, є одним із найважливіших активів в історії та економіці країни. Затока, що охоплює понад 1700 миль узбережжя США та охоплює майже 160 мільйонів акрів, є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості.

Американська затока

Гора Мак-Кінлі

У 1917 році країна офіційно вшанувала президента Мак-Кінлі, назвавши найвищу вершину Північної Америки. Однак після майже століття адміністрація президента Обами у 2015 році вилучила ім’я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, ставши образою для життя президента Мак-Кінлі, його досягнень і його жертв. Рішення повернути вершині її історичну назву є значущим визнанням тривалої спадщини президента Мак-Кінлі.

Гора Мак-Кінлі

«Міністерство внутрішніх справ залишається відданим дотриманню всіх аспектів указу президента Трампа, гарантуючи, що назви, які ми використовуємо, відображають цінності, жертви та досягнення, які визначають нашу націю», – йдеться у повідомлені.

До слова, президент США Дональд Трамп видав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську, а найвищу гору континенту – на Мак-Кінлі.

Нагадаємо, що Гілларі Клінтон розсміялася на заяву Трампа щодо перейменування Мексиканської затоки. Американська політична діячка та дипломатка Гілларі Клінтон не стримала справжніх емоцій під час промови президента США Дональд Трамп, коли він оголосив про намір перейменувати Мексиканську затоку на Американську.