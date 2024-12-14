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Колишнього футболіста призначено новим президентом Грузії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Колишнього футболіста призначено новим президентом Грузії
Міхеїл Кавелашвілі після завершення спортивної карʼєри двічі балотувався до грузинського парламенту
фото з відкритих джерел

Виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала «Грузинська мрія», обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі

У Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Така процедура, яка замінила пряме голосування громадян під час виборів глави держави, використовувалася в країні вперше. Міхеїл Кавелашвілі на цих «виборах» був єдиним кандидатом у президенти.

Право бути присутніми на голосуванні мали лише виборники, члени ЦВК та уповноважені представники апарату парламенту. Журналістів усередині майже не було.

До колегії виборців увійшли 300 парламентаріїв, 211 із них – із «Грузинської мрії». Для обрання президента було достатньо простої більшості, тобто 151 голос. Кавелашвілі набрав 200 голосів членів колегії вибірників, випливає з підрахунків ЦВК.

Хто такий Міхеїл Кавелашвілі

Колишній футболіст тбіліського «Динамо» та «Манчестер Сіті». Після завершення спортивної карʼєри двічі балотувався до грузинського парламенту (у 2016-му та 2020-му). Певний час був депутатом від «Грузинської мрії», у 2022 році з неї вийшов, заснував фракцію в парламенті «Сила народу», яка врешті поділяє позицію «Грузинської мрії» з ключових питань (зокрема, щодо євроінтеграції, релігії тощо).

Наприклад, у лютому 2023-го «Сила народу» запропонувала законопроєкт про «іноагентів», що обмежував права громадських організацій та ЗМІ на фінансування з-за кордону. Його підтримувала і «Грузинська мрія». Через цей законопроєкт в Грузії почалися протести, проте врешті за закон у травні 2024-го все ж проголосували.

«Сила народу» підтримала і результати парламентських виборів, що пройшли в Грузії у жовтні цього року. На них перемогла «Грузинська мрія», яка, зокрема, виступала за «прагматичну політику щодо Росії». В Грузії почалися протести, результати виборів не визнала ні опозиція, ні Євросоюз, який призупинив процес євроінтеграції країни.

Нагадаємо, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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