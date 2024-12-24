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Байден пом’якшив вироки майже всім засудженим до страти: реакція республіканців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден пом’якшив вироки майже всім засудженим до страти: реакція республіканців
Правозахисні групи широко оцінили рішення Байдена щодо злочинців
фото з відкритих джерел

Засудження до смертної кари було замінено на довічне покарання без умовно-дострокового звільнення

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пом’якшив вироки 37 із 40 федеральних ув’язнених, засуджених до смертної кари. Про це пише BBC.

Востаннє смертний вирок пом’якшував експрезидент США Барак Обама у 2017 році, коли помилував двох смертників.

Засудження до смертної кари замінили на довічне покарання без умовно-дострокового звільнення. Байден залишив рішення про страту лише для трьох ув’язнених:

  • Джохару Царнаєву – одному з двох підривників на Бостонському марафоні у 2013 році, де загинули три людини та ще 264 постраждали.
  • Роберту Бауерсу – у 2018 році під час суботнього ранкового богослужіння відкрив вогонь у синагозі Піттсбурга, убивши 11 людей і поранивши шістьох.
  • Діланну Руфу – засудженому за масову стрілянину у 2015 році, унаслідок якої в церкві Mother Emanuel AME в Чарльстоні загинули дев’ятеро чорношкірих парафіян.

Правозахисні групи, як-от Amnesty International, широко оцінили таке рішення Байдена. А низка республіканців, навпаки, засудили. Так, директор із комунікацій Дональда Трампа Стівен Ченг заявив, що йдеться про «одних із найстрашніших убивць у світі». Рішення Байдена він назвав «огидним» та «ляпасом жертвам, їхнім родинам і близьким».

«Президент Трамп виступає за верховенство права, яке повернеться, коли він повернеться в Білий дім», – додав він.

Техаський республіканець Чіп Рой наголосив, що рішення Байдена було «несумлінним» і є зловживанням владою «з метою здійснення судової помилки».

Інший республіканець, сенатор від Арканзасу Том Коттон, заявив, що «коли Джо Байден і демократи вибирають між законослухняними американцями чи злочинцями, кожен раз обирають злочинців».

Нагадаємо, президент США Джо Байден зробив найбільший одноденний акт помилування злочинців в історії Америки. Він пом'якшив вироки для майже 1 500 осіб, звільнених із в'язниці та поміщених під домашній арешт під час пандемії Covid-19, а також помилував 39 американців, засуджених за ненасильницькі злочини.

Раніше Байден повністю помилував свого сина Хантера у двох судових справах. Він висловив сподівання, що американці зрозуміють його як батька та президента. Демократ додав, що Хантера вибірково і несправедливо переслідували, оскільки щодо податкових злочинів у США суди не виносять кримінальні рішення. Чинний президент пов'язав звинувачення на адресу сина зі спробами зламати його самого.

До слова, президент США Джо Байден помилував американських військовослужбовців, засуджених за вже скасовану заборону на ЛГБТ-стосунки в армії.

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Теги: Джозеф Байден злочинець помилування президент США

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