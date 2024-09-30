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Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті
Аеропорт Анталії не завжди може впоратись із великою кількістю одночасно прибулих туристів
фото із відкритих джерел

Надмірна кількість туристів у Анталії уже стала проблемою для міста, і це відчувається з аеропорта

Анталія стикається з небезпекою надмірного туризму. Турецькі експерти виступили з докладним роз'ясненням, чим погана надмірна кількість бажаючих відпочити для Анталії, і чим це загрожує курортній провінції Туреччини. А також спробували знайти шляхи порятунку, пише Tourism Today.

Серед проблем експерти виділили швидку забудову, скупченість, проблеми із заторами та рухом транспорту та стрімке зростання цін. При цьому курорт до кінця вересня відвідало 13,5 млн туристів.

Проблеми з надмірним туризмом перерахував викладач факультету туризму Університету Анадол Бариш Сейхан. За його словами, наприклад, у Барселоні, яку зараз відвідують 32 млн туристів на рік, вже виникли проблеми з водою для місцевих жителів. У Дубровніку «шумове забруднення» дійшло до того, що у центрі міста туристам заборонили котити свої валізи на колесах під загрозою штрафу. І скрізь зросла орендна плата, адже будинки здаються в оренду туристам. Загалом життя стало дорожчим.

Але і це, за його словами, не найстрашніше. Туристичні місця приваблюють криміналітет, отож в Анталії може посилитися злочинність. 

На іншу проблему звернув увагу доцент факультету туризму Університету Акденіз Едже Омюріс. Від надмірного туризму страждають гості міста, які не раді відпочивати у величезних натовпах, а також працівники туристичної сфери. Їм доводиться працювати все інтенсивніше, а зарплата більшою не стає. В результаті зростає навантаження, престиж професії падає, відбуваются масові звільнення, а якість послуг знижується.

Зазначається, що інфраструктура Анталії вже досягла своєї межі, і ніхто особливо не думає, як перевозити мільйони новоприбулих мандрівників. Як приклад такої ситуації експерти наводять аеропорт Анталії: хоча його пропускна спроможність збільшується, дороги, що оточують аеропорт, жодним чином не вдосконалюють – у результаті туристи, що прибули до міста, годинами їдуть через затори, у той час як «їх час є дорогим».

«Необхідно трохи знизити навантаження на Анталію, щоб місто могло стійко зберігати себе як напрямок, який зробить найбільший внесок у турецький туризм у майбутньому, а не лише зараз», – запевняють експерти та закликають «не розробляти цілі та плани у туризмі лише на цифрах прибуття».

До слова, турки тікають із власних курортів у іншу країну. Кількість турецьких туристів, які поїхали до Єгипту, збільшилася втричі. Очікуюється, що цього року Єгипет відвідають 250 тис. турецьких туристів. Йдеться про 70 регулярних маршрутів від турецьких та єгипетських перевізників, з чартерами ця кількість зростає до 100.

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Теги: Туреччина Анталія туризм аеропорт інфраструктура місто пробки

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