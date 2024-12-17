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Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд виділив 15 млрд грн на «єВідновлення» для переселенців
Понад 4,6 млн українців стали переселенцями
фото з відкритих джерел

ВПО, які через агресію РФ втратили житло, отримають сертифікати на придбання житла

Уряд ухвалив рішення перерозподілити 15 млрд грн на державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Кошти спрямують на «єВідновлення» вже цього року. Це буде приблизно 10 тис. домогосподарств та щонайменше 30 тис. людей.

Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили житло

Своєю чергою заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що житло є основною потребою ВПО і ветеранів. Вона додала, що в цьому напрямі для ветеранських сімей цьогоріч спрямували понад 10 млрд грн.

Також під час засідання віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба розповів, що наразі понад 10% житлового фонду України зруйновано або пошкоджено. За його словами, без дому залишилося майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали переселенцями.

Міністр додав, що крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тис. українців.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою «єВідновлення».

Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

До слова, нині максимальна сума виплат за програмою «єВідновлення» становить 500 тис. грн за пошкоджений будинок і 350 тис. грн – за квартиру. І наразі держава не може дозволити собі виплачувати громадянам більші суми. Компенсації погодили більш ніж 73 тис. українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.

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Теги: переселенці українці Володимир Зеленський президент житло

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