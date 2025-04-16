«Уманьводоканал» шукає власників секс-іграшок, які дістали з каналізації

Комунальне підприємство заявило, що готове анонімно повернути власникам іграшки для дорослих

В Умані невідомі спустили в унітаз іграшки для дорослих. Комунальникам довелося діставати їх з каналізаційних труб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Уманьводоканал».

«Працівники каналізаційних мереж сьогодні виловили дещо… м’яко кажучи, несподіване. Це іграшки, але не дитячі», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба комунального підприємства пообіцяла повернути власникам фалоімітатори.

«Якщо ви їхній власник – не хвилюйтесь, ми не засуджуємо, можемо все повернути. Обіцяємо повну анонімність. Але, будь ласка, розкажіть, що там у вас сталося, що ви вирішили пхати це в унітаз? Нам же цікаво!» – йдеться в дописі.

Нагадаємо, росіяни найчастіше з рухомого майна віддають у заставу для кредитів автомобілі, але серед забезпечення трапляються й більш дивні речі, як, наприклад, тварини чи навіть іграшки для дорослих.

Зазначається, що кількість іграшок для дорослих у реєстрі застав за останній рік зросло на 13%, що випливає з даних Федеральної нотаріальної палати Росії за вісім місяців поточного року.

За підрахунками нотаріусів, типових предметів з асортименту секс-шопів у реєстрі наразі налічується понад 7,6 тис. – на 68% більше ніж п'ять років тому.

До слова, один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub оприлюднив щорічну статистику. Україна вкотре ввійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком. Вперше в цьому переліку вона опинилася ще у 2018 році.

В середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хв. Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник. Нас випереджають тільки Мексика, Колумбія, Аргентина та Філіппіни. На чоловіків припадає 56% відвідувачів з України.