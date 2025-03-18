Легендарний актор про секс-скандал в університеті Карпенка-Карого: Мене ця історія теж торкнулася

Олексій Богданович: «Андрія Білоуса я привів в КМДА, там шукали керівника Молодого театру»

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович, який викладає в університеті Карпенка-Карого, вперше поділився своїми думками щодо недавнього секс-скандалу в навчальному закладі, що стосується керівника Молодого театру Андрія Білоуса. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» актор розповів, що ситуація торкнулася і його самого.

«Ви знаєте, мене ця історія теж торкнулася. Бо зараз триває слідство, і моїх колег вже викликають на допити. Мене поки що ні. Але от що цікаво. Я зібрав своїх студентів і став їх запитувати, як вони до цього ставляться. Вони сказали: «Треба карати». І мене ця їхня одностайність просто вбила. Я їм кажу: «А ви знаєте, що таке презумпція невинуватості?». Ні! Жоден студент не знає, що це таке. Але йде хвиля хайпу, і вони на цій хвилі ладні розірвати усіх», – зауважив актор.

Олексій Богданович стверджує, що студенти мали претензії навіть до нього, не прямі, але опосередковані. «Бо я студентам пояснюю, що таке акторська майстерність. Був, наприклад, такий польський режисер Єжи Гротовський. Він іноді робив такі експеримент: міг роздягнути усіх, і його учні залишалися майже голі. Навіщо? Авжеж, не для того, щоб когось домагатися. Ні, він просто хотів звільнити їх від їхнього ж затиску. Спочатку вони почувалися ніяково, але потім забували, що стоять практично роздягнуті», – сказав артист.

Богданович пояснив, що у процесі викладання може взяти студента за руку або обійняти, щоб продемонструвати певний прийом, проте, на його думку, це не має жодного стосунку до харасменту. Він запитував у своїх студентів, чи вони бачили у таких діях якийсь сексуальний підтекст, і отримував негативну відповідь. Актор наголосив, що їхня професія творча, тому працювати дистанційно неможливо, а подібні методи є частиною навчального процесу.

Актор також розповів про режисера та керівника Молодого театру Андрія Білоуса, який опинився в центрі звинувачень у сексуальних домаганнях. За словами Богдановича, він знав Білоуса ще молодим хлопцем і згадує його як талановиту та розумну людину.

«Знав його ще молодим хлопцем. Я тоді був ще головою Спілки театральних діячів Києва, а головне управління культури і мистецтв КМДА очолювала Світлана Зоріна. Вона мені каже: «Слухай, у тебе немає хлопця якогось креативного? Треба очолити Молодий театр». Я подзвонив до Білоуса, передав йому нашу з Зоріною розмову. Білоус пішов до неї, буквально п’ять хвилин переговорив, і Зоріна була від нього у повному захваті. Так він почав працювати в Молодому театрі… Тобто я знаю Андрія зовсім з іншого боку – як талановиту розумну людину. І оббріхувати його не хочу і не можу», – зазначив актор.

У Молодому театрі на зборах 46 працівників висловилися за відсторонення Білоуса. Коментуючи це, Богданович зауважив, що неможливо догодити всім: «От у мене є студентка одна. Вона жаліється: «Ви мене не випустили з уривком на іспит. Ви сказали, що у нас є кому грати, а ти грати не будеш...». Я питаю: «А це взагалі мій лексикон? Я ніколи не дозволяю собі звернень на «ти», це по-перше. А по-друге, невже я прямо так і сказав: «ти грати не будеш?». Вона каже: «Ні, ви прямо так не говорили, але я так зрозуміла»… Але ж, дитино моя, це не мої проблеми, що ти саме так зрозуміла…».

Богданович розповів, що після того, як він пояснив студентці ситуацію, вона сприйняла це по-своєму. Вона заявила, що він не любить її і має улюбленців. Актор, у відповідь, запитав у аудиторії, чи є в нього улюбленці, на що жодна рука не піднялася. Він підкреслив, що не має улюбленців і вже давно вийшов з того віку, коли мислять такими категоріями. Богданович додав, що в театрі багато ображених, бо всі хочуть бути першими, а якщо ти когось «образив», то можуть вигадати щось про тебе.

Богданович підсумував: «У мене були індивідуальні заняття зі студентками – то тепер я їх не проводитиму».

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі.