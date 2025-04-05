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Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія використала для диверсій у Європі секс-іграшки, косметику та українця
На кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі вибухнули три посилки
фото з відкритих джерел

У розслідуванні є щонайменше п’ять підозрюваних учасників імовірної диверсійної групи, які реалізовували підриви, один із них українець

Російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, до організації яких залучали, зокрема, українців. Ці вибухи, ймовірно, є підготовкою до більшої спецоперації росіян із підриву посилок на вантажних рейсах до США і Канади. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ця справа стосується випадку, який стався торік улітку, коли на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі вибухнули три посилки. Ще одну посилку з вибухівкою, яка не спрацювала, також виявили на складі у Варшаві.

Слідчі з’ясували, що разом із косметикою та секс-іграшками в посилки було запаковано саморобні запалювальні пристрої з коктейлю хімічних речовин. Підпалювання цієї суміші відбувалося за допомогою детонаторів, створених на основі електронних пристроїв для відстежування загублених речей.

Тюбики, які, на перший погляд, були схожі на пакування для косметики, насправді містили гель із займистих речовин, які посилювали здатність до загоряння.

Правоохоронці вважають, що до цієї справи причетне Головне розвідувальне управління Росії. Раніше керівники європейських служб безпеки стверджували, що такими підривами Росія репетирує майбутню операцію підриву подібних пакунків на вантажних рейсах до США та Канади.

У розслідуванні є щонайменше п’ять підозрюваних учасників імовірної диверсійної групи, які реалізовували підриви.

Один із них – українець Владислав Деркавець – розповів, як отримав у Telegram інструкції від чоловіка, на ім’я Воїн, із яким його познайомив друг. Улітку 2024-го він вирушив до Литви, де спакував чотири посилки, кожну з набивною вкладкою, а також кількома тюбиками косметики й секс-іграшками. Перш ніж запакувати посилки, він натиснув кнопки відкладеної детонації.

Після цього Деркавець передав пакунки іншому чоловіку в парку Вільнюса, який назвав кодове слово Mary. У серпні 2024-го його заарештували за підозрою у вчиненні терористичних актів на замовлення російської розвідки. Він сам відкидає звинувачення.

Ще одним підозрюваним є 44-річний росіянин Олександр Безрукавий, завданням якого була підготовка до атаки на вантажні літаки, що виконують рейси до Північної Америки. Для цього він мав організувати відправлення посилок із кросівками та одягом із Варшави до Вашингтона та Оттави. Він теж не визнає висунутих йому звинувачень.

Речник кремля Дмитро Пєсков заперечив причетність РФ до підпалів, заявивши, що це може бути «черговою фейковою новиною або проявом сліпої русофобії».

Раніше Британський суд визнав трьох громадян Болгарії російським шпигунами. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Болгарія у вересні 2023 року видворила священників РПЦ, які виявилися російськими шпигунами.

Також стало відомо, що у січні 2025 року британські ВМС були занепокоєні дивними звуками в океані. Біля узбережжя Шотландії почалися пошуки російських дронів, проте потім з’ясувалося, що порушниками спокою були кити.

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Теги: росія Дмитро Пєсков диверсія

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