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Найбільший у світі круїз для свінгерів. Подружжя розповіло деталі з подорожі (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чоловік каже, що вони майже не демонструють відкрито свою орієнтацію іншим людям у круїзі через «можливі негативні наслідки»
фото: www.ladbible.com

«У круїзі було 6700 свінгерів. Як це було? Ну, як і в будь-якому круїзному відпочинку, є елемент насолоди послугами на борту»

Тисячі свінгерів вирушили у відкрите море разом на борту круїзного лайнера Royal Caribbean. Серед них: Белла і Джейс – пара зі США, для LADbible вони поділилися подробицями круїзу.

Зазначається, що подружжя прийняло стиль життя відкритого шлюбу, і вони «нічого не люблять так сильно», як свінгерський стиль життя. Вони діляться контентом через TikTok і свій сайт 4ourplay.com.

Як частину способу життя Белла і Джейс, відвідують всілякі свята, які є привітними для свінгерів або розроблені спеціально для них – від готелів і курортів «все включено» до пікантних круїзів.

Найбільший у світі круїз для свінгерів. Подружжя розповіло деталі з подорожі (фото) фото 1
фото: ladbible.com

Під час однієї з нещодавніх подорожей вони сіли на борт лайнера Royal Caribbean. «У цьому круїзі було близько 6700 свінгерів, що було абсолютно божевільно, – сказав Джейс в одному з відео. – То як це було? Ну, як і в будь-якому круїзному відпочинку, є елемент насолоди послугами на борту – особливо на такому кораблі, як Symphony. Від відвідування гідромасажних ванн і басейну до випивки в барі – у нас було достатньо часу, щоб розслабитися і налаштуватися, невимушено спілкуючись з іншими».

Крім того, Белла і Джейс полюбляють досліджувати їжу, яку подають у ресторанах. Вони також зв'язалися з парами, які забронювали місця в круїзі через їхній сайт, з туристичними агентами. У результаті вони зустрілися з цими парами, щоб поділитися подарунками, повними речей, пов'язаних зі свінгерами, таких як наклейки з перевернутим ананасом і капелюхи, перед тим, як піти на групову вечерю, щоб познайомитися з усіма.

Найбільший у світі круїз для свінгерів. Подружжя розповіло деталі з подорожі (фото) фото 2
фото: Instagram/@4ourplay.official

Так, на круїзі Bliss Cruise були «ігрові» кімнати, зокрема одна просто неба. Однієї ночі, за словами Джейса, вони провели «дуже пікантний час зі старими друзями та новими знайомими». «Ми влаштували невеличку групову вечірку», – додав він.

Наступного дня відбулася екскурсія на приватний королівський острів у Карибському морі, який мав «пікантний пляж», оскільки на той час там не було жодного іншого корабля. Одяг не був обов'язковим, і Джейс сказав: «Белла повністю підтримала підхід «одяг необов'язковий».

Наступного вечора відбулася «вечірка у стилі 80-х», де тисячі людей взяли участь у «вечірці стилю життя». А ще одного вечора подружжя запросили на «велику групову вечірку, де було близько 16 осіб», в якій вони ніколи раніше не брали участі. «Це був дивовижний час», – каже Джейс, хоча він знав лише половину людей, які там були.

Чоловік каже, що вони майже не демонструють відкрито свою орієнтацію іншим людям у круїзі через «можливі негативні наслідки».

Нагадаємо, у Києві три сутенерки сядуть за грати за організацію борделю. Під час суду жінки провину заперечували та заявляли про «помсту з боку поліції».  Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва. 

Від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн. У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 грн.  У січні 2023 року ще два представники копів провели слідчі експерименти та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн. Після цього підозрюваних затримала поліція

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Теги: свята поліція стиль TikTok секс відео

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