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Pornhub оприлюднив статистику: Україна увійшла в лідери

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Pornhub оприлюднив статистику: Україна увійшла в лідери
У середньому українці проводили на сайті для дорослих майже 10 хвилин
фото з відкритих джерел

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні стала українка Жозефіна Джексон

Один з найпопулярніших порносайтів у світі Pornhub оприлюднив щорічну статистику. Україна вкотре ввійшла у топ-20 країн, які лідирують за трафіком. Вперше в цьому переліку вона опинилася ще у 2018 році.

В середньому українці проводили на сайті для дорослих 9,25 хвилини. Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник. Нас випереджають тільки Мексика, Колумбія, Аргентина та Філіппіни. На чоловіків припадає 56% відвідувачів з України.

Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник
Частка жінок серед українських користувачів склала 44%, що перевищує середньосвітовий показник
фото: Pornhub

«Хентай» став найпопулярнішим запитом в Україні цього року, піднявшись на одну позицію з 2023 року та відтіснивши запит Milf. Зазначається, що «російське порно» піднялося аж на 12 позицій, що зробило запит третім за найбільшою популярністю. «Навіть у той час, коли країни воюють одна з одною, українці все ще цікавляться, чим займаються їхні сусіди в сексуальному плані», – йдеться в підсумковому звіті.

Також помічено зростання інтересу до категорії «домашнє», яка цьогоріч піднялась у списку 15 позицій цього року, та bdsm – зросла на 10 позицій.

Топ-20 країн, які лідирують за трафіком
Топ-20 країн, які лідирують за трафіком
фото: Pornhub

Найпопулярнішою порнозіркою в Україні стала українка Жозефіна Джексон, на другому місці – росіянка Єва Елфі, а на третьому – американка Лана Роудс.

Серед трендових запитів – «на мотоциклах». Це незвичайний термін та унікальний для України в цьому році, який показав значне зростання на +416%. Запит «справжній жіночий оргазм» зріс на +293%, а «масажний салон» – на +234%.

Підсумки перегляду Pornhub в Україні у 2024 році
Підсумки перегляду Pornhub в Україні у 2024 році
фото: Pornhub

На першому місці в Україні опинилася категорія Milf, яка витіснила зі списку категорію Reality, що посідала перше місце торік. На другому місці опинився «анал», який піднявся на одну позицію з 2023 року. А категорія «Зрілі» посіла третє місце, також піднявшись на одну позицію з минулого року.

«Хоча категорія «Реаліті» не потрапила до топ-категорій цього року, Україна все одно полюбила її, оскільки в Україні її переглянули на +323% більше, ніж в інших країнах світу. Категорію «фістинг» переглянули на +179% більше, а Milf – на +124% більше», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році Україна опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на ресурсі для дорослих.

Як повідомлялося, компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні.

До слова, понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за сім місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України. Кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент

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Теги: рейтинг українці секс

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