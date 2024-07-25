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Учасники Олімпіади в Парижі отримають 10 тисяч латексних серветок для орального сексу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Учасники Олімпіади в Парижі отримають 10 тисяч латексних серветок для орального сексу
Кожен з 10500 спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді, отримає приблизно 20 презервативів

На упаковках презервативів зображені маскоти Олімпіади – червоні фригійські ковпаки на ім'я Фріж

10 тисяч латексних серветок для орального сексу видали спортсменам на Олімпійських іграх у Парижі.

Також спортсмени отримають 200 тисяч чоловічих презервативів та 20 тисяч жіночих презервативів. Якщо порахувати, то кожен з 10500 спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді, отримає приблизно 20 презервативів.

Усі презервативи тематичні. На упаковках зображені маскоти Олімпіади – червоні фригійські ковпаки на ім'я Фріж.

Маскоти супроводжуються гаслами: «На полі кохання грай чесно. Запитуй згоду», «Не треба бути золотим медалістом, щоб це надіти!», «Не поділися нічим, окрім перемоги. Захист себе та інших від захворювань, які передаються статевим шляхом».

Нагадаємо, українських атлетів попередили щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі.

«НОК і Міністерством молоді та спорту України були розроблені рекомендації та правила щодо поведінки всіх акредитованих українських атлетів. Зокрема, з так званими нейтральними атлетами, їх тут небагато. 15 росіян і 16 білорусів було офіційно допущено до Олімпійських ігор. Ми їх навіть не бачили й не чули в Олімпійському селищі. Тому що вони без національних символів, без прапорів, без гербів. Тобто вони в нейтральній білій формі. Наші атлети мають уникати будь-яких рукостискань, спільних фотографій та інтерв'ю. Усі розуміють, що ми не можемо проявляти жодної симпатії до представників країн-агресорів», – наголосив Речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка. 

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Теги: ВІЛ/СНІД Олімпіада секс олімпійські ігри

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