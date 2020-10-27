Невеста написала жениху 10 правил поведения на мальчишнике и шокировала сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А что вы думаете об этом списке? Имеет ли право невеста предъявлять такие требования к жениху и наоборот?

В соцсетях бурно обсуждают 10 правил для парня, который собирается отправиться на мальчишник перед свадьбой. Список опубликовала невеста на своей страничке в Facebook, один из пользователей сделал скриншот и разместил его на популярном портале Reddit с целью обсудить содержание.

Скандальная публикация быстро стала вирусной, набрав более 43 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев, в основном от разъярённых мужчин, которые пришли в бешенство от драконовских требований, которые будущая жена предъявила не только к жениху, но и к его друзьям.

1. Никаких наркотиков.

2. Никаких сигарет (муж бросает, не нужно его искушать).

3. Никакого алкоголя (муж не пьёт, к тому же алкоголь приводит к неправильным поступкам).

4. Никаких стриптизёрш / танцовщиц / женщин вообще (многие из приглашённых уже женаты).

5. Никаких гонок, только такси.

6. Все телефоны присутствующих должны отслеживаться в любое время.

7. Никакого мата.

8. Всем быть дома к полуночи.

9. Не драться (включая реслинг).

10. Никаких азартных игр.

В начале поста девушка отметила, что чрезвычайно рада мальчишнику своего любимого, «однако мы христиане, поэтому я написала ему список правил, которым он и все остальные мужчины обязаны следовать». Также невеста попросила написать ей в комментариях, если она что-то забыла.

Интернет-пользователи сначала решили, что это чья-то шутка и так на самом деле не бывает.

«Я думаю, что это подделка. Звучит как шутка или пародия, если честно».

Но тут же нашлись бедолаги, которые испытывали подобное на своей шкуре:

«Я был женат на таком человеке. Поверь мне, это не подделка», «Поздравляю с разводом!», «Ему не разрешили пойти на слушание о разводе», «Слишком много женщин в здании суда!».

Самые остроумные принялись придумывать, чем можно дополнить список правил для жениха:

«И никому не разрешается класть слишком много сахара в чай! Только один кусок, мы христиане, а не монстры!», «Никакого масла на булочках или сухариках», «И ради бога, используйте подставки под кружки с чаем», «Если ты хочешь плескаться в грязных лужах, ты должен надеть резиновые сапоги!».

Окончание истории получилось и вовсе эпичным. После того как пост стал вирусным и собрал множество комментариев от разгневанных пользователей, невеста обновила публикацию, дописав следующие слова: «Окей, ребята, я почитала ваши отзывы о том, что я не могу контролировать парня, когда он выходит из дома, а также не могу контролировать его друзей, поэтому я просто решила никуда его не отпускать».

Большинство комментирующих поразились драконовским требованиям и посоветовали парню бежать от такой невесты как можно скорее.

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