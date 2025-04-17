Жан-Клод Ван Дамм і екснардеп Онищенко зізнались у любові до Росії та Путіна

У відеозверненні Ван Дамм озвучив намір приїхати в Росію і стати «послом миру»

Американський і бельгійський актор, сценарист і кінорежисер Жан-Клод Ван Дамм разом з колишнім українським нардепом Олександром Онищенко записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклала проросійська пропагандистка Діана Панченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис.

У відеозверненні Ван Дамм озвучив намір приїхати в Росію і стати «послом миру». На відео поруч з Ван Даммом сидить екснардеп Олександр Онищенко, якого підозрюють у держзраді. Онищенко з 2016 року переховується від правоохоронних органів України й з 2021 року має російське громадянство.

«Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви це бачите, щоб стати послами миру. Для мене буде честю мати такий титул», – заявив Ван Дамм.

У відеозверненні Ван Дамм також звернувся до Путіна зі словами: «Ми любимо вас, він (Онищенко – ред.) любить вас. Дуже дякую. Великий поцілунок Росії і Путіну та його сім’ї».

Як відомо, ​Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата і олігарха-втікача Олександра Онищенка до 15 років позбавлення воліу справі щодо заволодіння державними коштами на суму понад 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Його визнали винуватим в організації «газової схеми».

Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий.