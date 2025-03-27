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Кадиров посварився з Путінім? Глава Чечні шукає нових друзів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кадиров посварився з Путінім? Глава Чечні шукає нових друзів
Причиною розладу стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні
фото з відкритих джерел

Відносини між російським та чеченським диктаторами розладналися

У пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Важливі Історії».

Як зазначають джерела видання, головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.

«Керівник Чечні добре розуміє, як влаштована влада в його регіоні та що може очікувати на членів його родини у разі його відходу. Він також знає ціну обіцянкам і гарантіям безпеки з боку федерального центру», – зазначили у виданні.

Російські ЗМІ вже неодноразово повідомляли, що чеченський лідер серйозно хворий та має значні проблеми з нирками та підшлунковою залозою.

«Судячи з того, як йому важко дається мова, його хвороба прогресує. Хоча Кадиров намагається приховати погіршення стану активною присутністю у медіапросторі, останніми місяцями він все частіше надовго зникає з публічного поля. У січні та лютому глава Чеченської республіки тривалий час не з’являвся в об’єктиві камер, пізніше пояснивши це відпусткою», – зазначили у виданні.

«Немає хвороби, яку б мені не приписали», – прокоментував він своє зникнення. Відтоді Кадиров не робив гучних заяв і публікував лише відео своїх «інспекцій» у республіці, які зазвичай знімаються заздалегідь.

Як повідомляють джерела видання, Кадиров, побоюючись за безпеку родичів та їх подальшу долю, розпочав шукати гарантії у близькосхідних мусульманських країнах, з лідерами яких у нього склалися давні приятельські стосунки.

Приховати таку діяльність від ФСБ та Путіна Кадиров не зміг, що викликало розлад у стосунках з очільником Кремля.

«Кадиров прибрав зі своїх державних посад свою старшу дитину, 26-річну доньку Айшат. З 2020 року Айшат, найближча до батька з усіх дітей, була першим заступником міністра культури Чечні, пізніше очолила міністерство, а у 2023 році стала віцепрем'єром республіки. Паралельно з погіршенням відносин Кадирова з Кремлем Айшат залишила посаду та стала власницею найбільшого експортера Чечні – компанії «Чеченські мінеральні води»», – зазначили російські ЗМІ.

Також погіршення стосунків Кадирова з Путіним торкнулось і «наближеного соратника», депутата Держдуми Адама Делімханова.

«З початку 2025 року Адам Делімханов категорично відмовляється від участі у будь-яких силових розбірках, незалежно від суми, яка стоїть на кону. Обраним особам, які можуть звернутися до нього безпосередньо, він заявляє, що «на найвищому рівні» отримано суворий наказ, аби чеченські лідери та силовики не були залучені до подібних історій і загалом менше «світилися»», – підтвердили джерела видання.

Як зазначає видання, соратник Кадирова залишається під поглядом Кремля у «Президент-Готелі», проте кримінальні схеми, які включали рейдерство та вимагання, без узгодження з керівництвом країни організовані Делімхановим залишили невдоволеним владу РФ.

Нагадаємо, правитель Чечні Рамзан Кадиров зник, його не бачили вже понад 20 днів. І хоча щось подібне вже відбувалося у 2023 році, це повторення має насторожувати. Кадиров був і залишається одним зі стовпів режиму Путіна – але водночас він є дуже небезпечним чинником можливої дестабілізації у Російській Федерації.

Двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова Шахрудді Едільгірієв володіє чотирма розкішними особняками в Дубаї загальною вартістю понад $20 млн. Це випливає з витоку даних про нерухомість у найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ)

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Теги: путін Рамзан Кадиров

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