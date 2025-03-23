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Зеленський назвав дату перемир’я з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський назвав дату перемир’я з Росією
Президент нагадав, що цього дня відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії
фото: Офіс президента

Потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропозиція безумовного припинення вогню існує ще від 11 березня, але Росія затягує війну. Як інформує «Главком», про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в неділю, 23 березня.

«Після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джедді, абсолютно всім в світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс, і кому треба її продовжувати», – зауважив Зеленський.

Український президент нагадав, що цього дня відбувається вже друга зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії, яка цього разу, за його словами, більш технічного рівня. На ній присутні з української сторони військові, дипломати та представники Міністерства енергетики.

«Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. Він доповів мені про зустріч, про хід перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна. Робота делегації триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, спеціальний представник США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершення війни

Як відомо, у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді ввечері 23 березня стартувала зустріч української та американської делегацій

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

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Теги: росія військові Володимир Зеленський президент робота путін диктатор росіяни перемир'я

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